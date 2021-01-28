«После гола показал чужим фанатам: «Давайте погромче, не слышу вас». История первого российского хет-трика в ЛЧ

В четверг «Аякс» и «Виллем II» сыграют между собой в 19-м туре туре чемпионата Нидерландов

чемпионата Нидерландов В конце 90-х с обоими голландскими клубами встречался московский «Спартак». Особенной для лидера той команды Тихонова стала игра в Лиге чемпионов в Тилбурге

В прямом эфире встречу лидера Эредивизие с «Виллемом» покажет «Матч ТВ». Начало — в 23:00

15 сентября 1999 года «Спартак» победил в первом туре ЛЧ голландский «Виллем» (3:1). Та команда стала второй в чемпионате, опередив «Аякс» и ПСВ. Двумя другими соперниками по группе были французский «Бордо» и чешская «Спарта».

Верилось, что красно-белые легко выйдут в плей-офф — в предыдущем сезоне ЛЧ они побеждали «Реал», до конца бились с ним и «Интером» за выход в следующий раунд. Перед группой-1999 «Спартак» уверенно прошел «Партизан» — 2:0, 3:1.

Лучший сезон в карьере проводил Андрей Тихонов (много забивал и отдавал в чемпионате), и ЛЧ он начал с хет-трика в Голландии, причем второй гол получился просто шикарным. Тихонов изящно уложил вратаря, вылетевшего из ворот, и отправил мяч в сетку с острого угла.

Это был первый хет-трик для российского футбола в ЛЧ. Спустя 5 лет столько же забьет Сергей Семак — в гостях с «ПСЖ» (ЦСКА победит с тем же счетом — 3:1). Мы расспросили Тихонова об игре против «Виллема».

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«Весь матч шел проливной дождь, просто стеной, но дренаж был хороший — только в конце воды побольше стало. Очень тяжелые условия, потратили много сил. Помню, что пару раз, когда подавал угловой и рядом с трибунами пробегал, местные свистели. Видимо, просто как футболисту чужой команды. Поэтому когда забил первый гол с пенальти, показал трибунам жест: «Давайте погромче, не слышу вас». Но это обычное дело, ничего оскорбительного в этом не было.

Во втором голе помогло мокрое поле. Получил мяч сбоку от ворот, замахнулся и хотел пробить уже, но понял, что не успеваю. Вратарь очень быстро приближался, катился под меня, сокращая угол. Я замахнулся и убрал мяч под себя, и на скользком поле вратарь далеко проехал, а я пробил в пустые. Третий мяч тоже забил с пенальти.

Андрей Тихонов в Лиге чемпионов–1999/2000 | Источник: AP 2020

Вообще выезд против «Виллема» запомнился атмосферой. Даже когда мы выигрывали 3:0, их фанаты очень сильно поддерживали свою команду. Несмотря на счет, игру. Казалось, что «Виллем» побеждает или как минимум играет вничью — не было никакого негатива, кричали до последнего.

А то знаете, как бывает, команда проигрывает — и ее перестают поддерживать. Но там скандировали даже после матча, проигранного 1:3. Может, понимали, что «Спартак» сильный клуб, а попадание в ЛЧ для их команды уже было счастьем. Хотя в Москве, например, они уже добились ничьей.

После хет-трика Романцев ничего не сказал. Выиграли и выиграли. Раньше футболистов особо не отмечали — хоть забил он или что сделал.

Мы играли командой, друг за друга, для болельщиков. У нас не прописывались бонусы за голы, как сейчас у футболистов, поэтому не было разницы, кто забил и сколько. Лишь бы команда побеждала.

Может, стоило мяч забрать после той игры, но не помню, чтобы раньше такое делали. Мода на это пошла чуть позже. Для нас это был обычный рядовой матч. Да, приятно, хет-трик в ЛЧ, победа, но не более того.

С «Виллемом», в целом, нам было удобнее играть, они старались открыто действовать, атаковать. Другое дело — «Бордо». Против нас мало кто так оборонялся: высоко и очень компактно, вся команда располагалась на участке в 25−30 метров, может, даже меньше. Не было зон, куда бежать, не проходили проникающие передачи, а длинными пасами мы тогда не играли. Они были хорошо готовы к нам, да и поле не позволяло играть в хороший футбол. С «Виллемом» в Москве также — дождь, лужи, земля. Трава была, но это не совсем напоминало футбольное поле.

Вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов после пропущенного мяча в матче против сборной Украины | Источник: РИА "Новости"

Та Лига чемпионов совпала с голом Шевченко Филимонову. Конечно, это тяжелое событие — и для болельщиков, и тем более для сборной. Мы поддерживали Филимонова: «Что делать, Сашка, бывают такие моменты». Ну что-то замкнуло в голове. Сыграй попроще, выбей мяч, а не лови его, возможно, как-то иначе все сложилось — оставалось играть шесть минут. Не исключен вариант, что я съездил бы на единственный в своей жизни чемпионат Европы. Но у спортсменов так бывает, что один момент перечеркивает все, что могло бы быть.

На Сашке тот матч никак не сказался — он как был сильным вратарем, так им и остался. Он очень сильный человек. Конечно, никто в команде не вспоминал об этом, не говорил, не подкалывал. Все прекрасно понимали, что делаем одно дело. Если вспомнить ту игру, мы Украине должны были минимум три забивать, моментов было очень много. Реализуй свои шансы, никакой гол бы ни на что не повлиял.

Вообще 1999-й — это мой самый лучший футбольный год. В чемпионате России забил 19 голов и отдал 16 передач, в Лиге чемпионов 4 гола. Но команда выступила неудачно в группе, так бывает. Не могу сказать, что пошло не так. За год до этого мы до последнего боролись с «Реалом» и «Интером», а здесь, казалось, должны были проходить дальше, но не прошли.

Андрей Тихонов в Лиге чемпионов–1998/99 | Источник: AFP 2020

В последнем туре со «Спартой» в Чехии подвел команду. На угловых всегда стоял в воротах — и вот мяч летел надо мной, и я автоматически отбил его рукой. Удаление при 1:3, в итоге проиграли 2:5. Хотя та игра ничего не решала уже, чувствовал вину, но Прага тогда, наверное, посильнее нас была.

За «Спарту» играл Томаш Росицки, даже гол нам забил в Чехии. Но его почти не помню, мы, если честно, тогда не смотрели, кто против нас, выходили и играли от себя. В свою игру. Да, когда-то получалось, когда-то нет, но это футбол. Есть много факторов, влияющих на результат, — психология, физика. Мы ведь в основном играли одним составом, без ротации. 14−15 человек выходили — и в чемпионате, и в Кубке, и в ЛЧ. Возможно, к концу сезона усталость накапливалась. Но не стал бы говорить, что дело в этом. Старались как могли, но иногда соперник просто сильнее.

После хет-трика «Виллему» у меня было предложение от «Аякса». Ответил, что ничего не решаю, пусть разбираются с клубом. В «Спартаке» отказали: «Больше сюда не надо звонить». Ну что делать, так мы работали в 90-х.

Андрей Тихонов ведет борьбу за мяч с защитником «Локомотива» Сергеем Гуренко в чемпионате России 1997 года | Источник: РИА "Новости"

Наверняка у многих ребят были предложения (мы столько лет регулярно играли в ЛЧ), однако о них нам редко говорили. Потому что никто не хотел нас отпускать. А агентов ни у кого из нас не было. Сам я не хотел уходить, меня все устраивало в «Спартаке». Да, выигрывали, да, проигрывали, но это мой родной клуб, с 1992 года в нем играл. И уезжать никуда не хотел, — рассказал Тихонов.

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