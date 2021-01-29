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14:24 (мск), источник: ТАСС

СМИ: УЕФА готов предложить топ-клубам пересмотреть структуру Лиги чемпионов

ТАСС, 29 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложит ведущим клубам вариант новой структуры проведения Лиги чемпионов. Об этом сообщает испанское издание AS.

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По информации издания, президент УЕФА Александер Чеферин начал переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов (ЕСА). В список входят испанский «Реал», итальянский «Ювентус», английский «Манчестер Юнайтед», французский ПСЖ и турецкий «Фенербахче».

Чеферин планирует предоставить крупнейшим клубам Европы более влиятельную роль в новом турнире, а также разработать новую систему распределения доходов. В рамках нового соревнования будет создана новая компания, в которой долю доходов будут иметь клубы-участники и УЕФА.

Работа ведется над девятилетним проектом, который должен проходить с 2024 по 2033 год, но если сторонам удастся прийти к соглашению в кратчайшие сроки, то старт соревнования может быть перенесен на 2022 или 2023 год.

Ранее телеканал Sky Sports сообщил об организации европейскими топ-клубами нового международного турнира, который получит название Европейская премьер-лига. Каждому из потенциальных участников обещают гарантированную выплату более $100 млн, в то время как победитель Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 получит около €82 млн, в зависимости от количества побед на групповом этапе и плей-офф.

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