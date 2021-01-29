СМИ: УЕФА готов предложить топ-клубам пересмотреть структуру Лиги чемпионов

По информации издания, президент УЕФА Александер Чеферин начал переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов (ЕСА). В список входят испанский «Реал», итальянский «Ювентус», английский «Манчестер Юнайтед», французский ПСЖ и турецкий «Фенербахче».

Чеферин планирует предоставить крупнейшим клубам Европы более влиятельную роль в новом турнире, а также разработать новую систему распределения доходов. В рамках нового соревнования будет создана новая компания, в которой долю доходов будут иметь клубы-участники и УЕФА.

Работа ведется над девятилетним проектом, который должен проходить с 2024 по 2033 год, но если сторонам удастся прийти к соглашению в кратчайшие сроки, то старт соревнования может быть перенесен на 2022 или 2023 год.