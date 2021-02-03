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18:39 (мск), источник: ТАСС

Азар может пропустить первый матч «Реала» с «Аталантой» в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 3 февраля. Бельгийский полузащитник испанского «Реала» Эден Азар получил травму и может не успеть восстановиться к первому матчу 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты». Об этом сообщает портал Goal.

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Источник: Reuters

По информации источника, 30-летний бельгиец пропустит несколько недель из-за мышечного дискомфорта, он получил травму в среду. Сроки восстановления бельгийца оцениваются в две-четыре недели. Портал отмечает, что с лета 2019 года, когда Азар перешел в «Реал», бельгиец пропустил 44 матча мадридского клуба из-за травм.

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Первый матч 1/8 финала запланирован на 24 февраля в Италии, ответный — на 16 марта в Испании.

Вместе с «Реалом» Азар выиграл чемпионат Испании в прошлом сезоне. Он перешел из английского «Челси», в составе которого стал двукратным чемпионом страны и победителем Лиги Европы, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги. Выступая за сборную Бельгии, Азар стал бронзовым призером чемпионата мира — 2018 в России.

В составе «Аталанты» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В текущем сезоне игрок провел за клуб 15 матчей и забил четыре мяча. На групповом этапе Лиги чемпионов россиянин дважды выходил на замену и отметился голом в гостевом матче против датского «Мидтьюлланна».

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