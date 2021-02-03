Азар может пропустить первый матч «Реала» с «Аталантой» в плей-офф Лиги чемпионов

По информации источника, 30-летний бельгиец пропустит несколько недель из-за мышечного дискомфорта, он получил травму в среду. Сроки восстановления бельгийца оцениваются в две-четыре недели. Портал отмечает, что с лета 2019 года, когда Азар перешел в «Реал», бельгиец пропустил 44 матча мадридского клуба из-за травм.

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Первый матч 1/8 финала запланирован на 24 февраля в Италии, ответный — на 16 марта в Испании.

Вместе с «Реалом» Азар выиграл чемпионат Испании в прошлом сезоне. Он перешел из английского «Челси», в составе которого стал двукратным чемпионом страны и победителем Лиги Европы, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги. Выступая за сборную Бельгии, Азар стал бронзовым призером чемпионата мира — 2018 в России.