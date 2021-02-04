СМИ: Матч плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» может пройти на нейтральном поле

На данный момент ограничения действуют до 17 февраля. Встреча пары «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Германии запланирована на 16 февраля . Она может быть сыграна на нейтральном поле в том случае, если «Ливерпуль» не получит специальное разрешение на въезд.

Пресс-атташе «Лейпцига» Тиль Мюллер заявил, что клуб находится в диалоге по сложившейся ситуации с властями, Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и «Ливерпулем» и сделал запрос на выдачу специального разрешения на въезд в Германию для европейского клуба. Если «Ливерпуль» его не получит, «Лейпциг» обязан будет уведомить об этом УЕФА не позднее 8 февраля. Затем германский клуб должен предоставить альтернативный вариант места проведения встречи на территории любой страны — члена УЕФА, в которой возможно проведение игры без ограничений для обеих команд.