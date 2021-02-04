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01:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Матч плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» может пройти на нейтральном поле

ТАСС, 4 февраля. Первая встреча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между германским «Лейпцигом» и английским «Ливерпулем» может пройти на нейтральном поле из-за введенного в Германии запрета на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

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Источник: AP 2020

На данный момент ограничения действуют до 17 февраля. Встреча пары «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Германии запланирована на 16 февраля. Она может быть сыграна на нейтральном поле в том случае, если «Ливерпуль» не получит специальное разрешение на въезд.

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Пресс-атташе «Лейпцига» Тиль Мюллер заявил, что клуб находится в диалоге по сложившейся ситуации с властями, Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и «Ливерпулем» и сделал запрос на выдачу специального разрешения на въезд в Германию для европейского клуба. Если «Ливерпуль» его не получит, «Лейпциг» обязан будет уведомить об этом УЕФА не позднее 8 февраля. Затем германский клуб должен предоставить альтернативный вариант места проведения встречи на территории любой страны — члена УЕФА, в которой возможно проведение игры без ограничений для обеих команд.

Если «Ливерпулю» не будет выдано разрешение, а «Лейпциг» не сумеет найти нейтральное поле, клубу из Германии будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

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