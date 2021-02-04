СМИ: Матч плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» может пройти на нейтральном поле
ТАСС, 4 февраля. Первая встреча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между германским «Лейпцигом» и английским «Ливерпулем» может пройти на нейтральном поле
ТАСС, 4 февраля. Первая встреча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между германским «Лейпцигом» и английским «Ливерпулем» может пройти на нейтральном поле
На данный момент ограничения действуют до 17 февраля. Встреча пары «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Германии запланирована на 16 февраля. Она может быть сыграна на нейтральном поле в том случае, если «Ливерпуль» не получит специальное разрешение на въезд.
Если «Ливерпулю» не будет выдано разрешение, а «Лейпциг» не сумеет найти нейтральное поле, клубу из Германии будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.