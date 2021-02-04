«Аякс» не включил самого дорогого игрока в истории клуба в заявку на ЛЕ

По информации издания, в списке, который был отравлен 2 февраля, отсутствовал ивуарийский новичок. Отмечается, что нидерландский клуб пытается решить проблему с Федерацией футбола страны и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d29547727012860a7b69" data-vnd="d29547727012860a7b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d29547727012860a7b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Аллер перешел в «Аякс» в зимнее трансферное окно из лондонского «Вест Хэм Юнайтед» за €22,5 млн. Этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба.

В 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» встретится с французским «Лиллем».