Правительство Германии запретило «Ливерпулю» въезд на территорию страны на матч ЛЧ

«Постановление “О защите от распространения коронавируса”, принятое правительством Германии в прошлую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений. Никаких специальных правил для профессиональных спортсменов в нём не указано. Федеральная полиция ФРГ сегодня, 4 февраля, сообщила клубу “РБ Лейпциг”, что описанный случай не подпадает под исключения», — цитирует заявление правительства Германии Sky Sports.

Немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу в субботу, 30 января.