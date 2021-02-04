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21:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Правительство Германии запретило «Ливерпулю» въезд на территорию страны на матч ЛЧ

Запланированный на 16 февраля матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» не сможет пройти на домашнем стадионе «быков».

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Источник: AP 2020

«Постановление “О защите от распространения коронавируса”, принятое правительством Германии в прошлую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений. Никаких специальных правил для профессиональных спортсменов в нём не указано. Федеральная полиция ФРГ сегодня, 4 февраля, сообщила клубу “РБ Лейпциг”, что описанный случай не подпадает под исключения», — цитирует заявление правительства Германии Sky Sports.

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Немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ. Запрет вступил в силу в субботу, 30 января.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля. Ответная встреча должна пройти 10 марта.

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