Правительство Германии запретило «Ливерпулю» въезд на территорию страны на матч ЛЧ
Запланированный на 16 февраля матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» не сможет пройти на домашнем стадионе «быков».
Запланированный на 16 февраля матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» не сможет пройти на домашнем стадионе «быков».
«Постановление “О защите от распространения коронавируса”, принятое правительством Германии в прошлую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений. Никаких специальных правил для профессиональных спортсменов в нём не указано. Федеральная полиция ФРГ сегодня, 4 февраля, сообщила клубу “РБ Лейпциг”, что описанный случай не подпадает под исключения», — цитирует заявление правительства Германии Sky Sports.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля. Ответная встреча должна пройти 10 марта.