УЕФА представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля

Как ранее сообщал The Telegraph, количество участников Лиги увеличится с 32 до 36, при этом групповую стадию могут отменить. Единственное гарантированное место в турнире будет получать победитель предыдущей Лиги чемпионов. Ожидается, что каждый клуб сыграет по 10 матчей с различными соперниками (по 5 дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, остальные восемь мест разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е. Изменения должны вступить в силу в 2024 году.