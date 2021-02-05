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19:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА представит новый формат Лиги чемпионов 9 февраля

УЕФА собирается презентовать новый формат Лиги чемпионов 55 европейским федерациям во вторник, 9 февраля, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: РИА "Новости"

УЕФА планирует утвердить изменения в турнире на заседании исполнительного комитета в апреле.

Как ранее сообщал The Telegraph, количество участников Лиги увеличится с 32 до 36, при этом групповую стадию могут отменить. Единственное гарантированное место в турнире будет получать победитель предыдущей Лиги чемпионов. Ожидается, что каждый клуб сыграет по 10 матчей с различными соперниками (по 5 дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, остальные восемь мест разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е. Изменения должны вступить в силу в 2024 году.

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