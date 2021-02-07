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16:29 (мск), источник: ТАСС

Матч плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» пройдет в Будапеште

ТАСС, 7 февраля. Первая встреча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между германским «Лейпцигом» и английским «Ливерпулем» пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: AP 2020

Перенос места проведения игры связан с тем, что до 17 февраля в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса.

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«Ливерпуль» в понедельник подал заявление германским властям о возможности предоставления команде права на въезд в качестве исключения. Впоследствии клубу было отказано. Существовала вероятность того, что УЕФА может перенести первую встречу на стадион «Ливерпуля» «Энфилд», а второй матч английский клуб проведет в гостях.

«УЕФА хотел бы поблагодарить “Лейпциг” и “Ливерпуль” за их тесное сотрудничество и помощь в поиске решения возникшей проблемы, а также Венгерскую федерацию футбола за поддержку и согласие на проведение данного матча», — говорится в сообщении.

Матч пройдет 16 февраля (начало — 23:00 мск). Ответная встреча должна пройти 10 марта в Ливерпуле.

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