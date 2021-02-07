Матч плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» пройдет в Будапеште

Перенос места проведения игры связан с тем, что до 17 февраля в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--87cf79f6e1beb413c945" data-vnd="87cf79f6e1beb413c945" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=87cf79f6e1beb413c945" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Ливерпуль» в понедельник подал заявление германским властям о возможности предоставления команде права на въезд в качестве исключения. Впоследствии клубу было отказано. Существовала вероятность того, что УЕФА может перенести первую встречу на стадион «Ливерпуля» «Энфилд», а второй матч английский клуб проведет в гостях.

«УЕФА хотел бы поблагодарить “Лейпциг” и “Ливерпуль” за их тесное сотрудничество и помощь в поиске решения возникшей проблемы, а также Венгерскую федерацию футбола за поддержку и согласие на проведение данного матча», — говорится в сообщении.