Матч плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» пройдет в Будапеште

Перенос места проведения игры связан с тем, что до 17 февраля в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса.
«Ливерпуль» в понедельник подал заявление германским властям о возможности предоставления команде права на въезд в качестве исключения. Впоследствии клубу было отказано. Существовала вероятность того, что УЕФА может перенести первую встречу на стадион «Ливерпуля» «Энфилд», а второй матч английский клуб проведет в гостях.
«УЕФА хотел бы поблагодарить “Лейпциг” и “Ливерпуль” за их тесное сотрудничество и помощь в поиске решения возникшей проблемы, а также Венгерскую федерацию футбола за поддержку и согласие на проведение данного матча», — говорится в сообщении.
Матч пройдет 16 февраля (начало — 23:00 мск). Ответная встреча должна пройти 10 марта в Ливерпуле.