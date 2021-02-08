СМИ: Матч плей-офф футбольной Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» пройдет в Варшаве

Изначально первый матч противостояния должен был пройти в Мадриде 23 февраля, ответный — 17 марта в Лондоне. Перенос места проведения первой встречи связан с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за коронавирусной инфекции.

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Также Палмери сообщает, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между португальской «Бенфикой» и английским «Арсеналом» состоится в Риме, а встреча испанского «Реал Сосьедад» и английского «Манчестер Юнайтед» может пройти в Турине.

Обе игры запланированы на 18 февраля.