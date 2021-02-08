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19:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Матч плей-офф футбольной Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» пройдет в Варшаве

ТАСС, 8 февраля. Первая встреча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между испанским «Атлетико» и английским «Челси» состоится в Варшаве. Об этом сообщает журналист катарского телеканала beIN Sports Танкреди Палмери в своем Twitter.

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Источник: AP 2020

Изначально первый матч противостояния должен был пройти в Мадриде 23 февраля, ответный — 17 марта в Лондоне. Перенос места проведения первой встречи связан с ограничениями поездок между Испанией и Великобританией из-за коронавирусной инфекции.

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Также Палмери сообщает, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между португальской «Бенфикой» и английским «Арсеналом» состоится в Риме, а встреча испанского «Реал Сосьедад» и английского «Манчестер Юнайтед» может пройти в Турине.

Обе игры запланированы на 18 февраля.

В воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов между германским «Лейпцигом» и английским «Ливерпулем» в Будапешт по той же причине.

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