Ди Мария не поможет ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны»
Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария пропустит первый матч противостояния с «Барселоной» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом на
Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария пропустит первый матч противостояния с «Барселоной» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом на
«Да, у Анхеля Ди Марии не шансов [сыграть с “Барселоной” в первом матче]. Через неделю оценим его состояние».
Ди Мария получил мышечную травму в воскресном матче Лиги 1 против «Марселя» (2:0) и был заменен уже на 12-й минуте игры.
Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля на «Камп Ноу».