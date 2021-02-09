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17:48 (мск), источник: Sport24

Ди Мария не поможет ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны»

Вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария пропустит первый матч противостояния с «Барселоной» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино.

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Источник: AP 2020

«Да, у Анхеля Ди Марии не шансов [сыграть с “Барселоной” в первом матче]. Через неделю оценим его состояние».

Ди Мария получил мышечную травму в воскресном матче Лиги 1 против «Марселя» (2:0) и был заменен уже на 12-й минуте игры.

Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 16 февраля на «Камп Ноу».

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