СМИ: все ассоциации поддержали предложение УЕФА об изменении формата Лиги чемпионов

По словам источника, двухчасовая онлайн-конференция под председательством президента УЕФА Александера Чеферина была очень позитивной, но окончательное решение будет принято, вероятно, в апреле.

Согласно реформам Лиги чемпионов, предполагается увеличить количество участвующих команд с 32 до 36, таким образом количество игр каждой команды на групповом этапе будет увеличено с шести до десяти. Три дополнительных места в группах будут выделены для команд из Англии, Испании, Италии и Германии, которые сейчас имеют по четыре гарантированных места. Четвертое дополнительное место может достаться Франции, которая на данный момент имеет только два гарантированных места.