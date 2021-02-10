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14:35 (мск), источник: ТАСС

СМИ: все ассоциации поддержали предложение УЕФА об изменении формата Лиги чемпионов

ТАСС, 10 февраля. Все 55 федераций — членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержали предложение организации об изменении формата розыгрыша Лиги чемпионов с 2024 года. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

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Источник: Reuters

По словам источника, двухчасовая онлайн-конференция под председательством президента УЕФА Александера Чеферина была очень позитивной, но окончательное решение будет принято, вероятно, в апреле.

Согласно реформам Лиги чемпионов, предполагается увеличить количество участвующих команд с 32 до 36, таким образом количество игр каждой команды на групповом этапе будет увеличено с шести до десяти. Три дополнительных места в группах будут выделены для команд из Англии, Испании, Италии и Германии, которые сейчас имеют по четыре гарантированных места. Четвертое дополнительное место может достаться Франции, которая на данный момент имеет только два гарантированных места.

Нынешний формат восьми групп также будет преобразован, вместо него УЕФА планирует использовать вариант так называемой «швейцарской системы». Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, а следующие 16 команд в таблице должны будут провести матчи, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.

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