Матч плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» перенесен в Бухарест

Перенос мест проведения матчей связан с ограничениями поездок между странами из-за коронавирусной инфекции. Первый матч между «Атлетико» и «Челси» пройдет 23 февраля. Проведение ответной встречи запланировано на 17 марта в Лондоне.

Ранее из Германии в Будапешт были перенесены первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» (Англия) и «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Манчестер Сити» (Англия). Также на нейтральных полях пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и английским «Арсеналом», первая игра состоится в Риме, ответная — в Афинах.

Из Норвегии в Испанию была перенесена первая игра 1/16 финала Лиги Европы «Мольде» — «Хоффенхайм» (Германия). Первая встреча этой же стадии турнира между испанским клубом «Реал Сосьедад» и английским «Манчестер Юнайтед» состоится в итальянском Турине.