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14:55 (мск), источник: ТАСС

Матч плей-офф Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» перенесен в Бухарест

ТАСС, 10 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским «Атлетико» и английским «Челси» из Мадрида в Бухарест. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Источник: AP 2020

Перенос мест проведения матчей связан с ограничениями поездок между странами из-за коронавирусной инфекции. Первый матч между «Атлетико» и «Челси» пройдет 23 февраля. Проведение ответной встречи запланировано на 17 марта в Лондоне.

Ранее из Германии в Будапешт были перенесены первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» (Англия) и «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Манчестер Сити» (Англия). Также на нейтральных полях пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и английским «Арсеналом», первая игра состоится в Риме, ответная — в Афинах.

Из Норвегии в Испанию была перенесена первая игра 1/16 финала Лиги Европы «Мольде» — «Хоффенхайм» (Германия). Первая встреча этой же стадии турнира между испанским клубом «Реал Сосьедад» и английским «Манчестер Юнайтед» состоится в итальянском Турине.

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