УЕФА ответил на сообщения об изменении формата Лиги чемпионов с 2024 года
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не принял решения об изменении формата Лиги чемпионов с 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не принял решения об изменении формата Лиги чемпионов с 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в
В среду телеканал Sky Sports сообщил, что все 55 федераций — членов УЕФА поддержали предложение организации об изменении формата розыгрыша Лиги чемпионов с 2024 года. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, будет принято в апреле.
«В настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами, никакого решения по этой теме принято не было. На данном этапе у нас нет дополнительной информации или
В службе коммуникаций Российского футбольного союза также высказались о появившейся в британских СМИ информации. «Решения нет, мы не комментируем», — сообщили в организации.
В конце января испанское издание AS сообщило о том, что УЕФА разрабатывает новый формат Лиги чемпионов. В сообщении отмечалось, что организация готова предложить ведущим европейским клубам пересмотреть структуру главного еврокубкового турнира, а ее президент Александер Чеферин ведет переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов: испанским «Реалом», итальянским «Ювентусом», английским «Манчестер Юнайтед», французским ПСЖ и турецким «Фенербахче».
В публикации также отмечалось, что УЕФА планирует предоставить
Предполагается, что количество участвующих в Лиге чемпионов команд будет увеличено с 32 до 36. Количество игр каждой команды на групповом этапе будет увеличено с шести до десяти. Три дополнительных места в группах будут выделены для команд из Англии, Испании, Италии и Германии, которые сейчас имеют по четыре гарантированных места. Четвертое дополнительное место может достаться Франции, которая на данный момент имеет только два гарантированных места.
Нынешний формат восьми групп также будет преобразован, вместо него УЕФА планирует использовать вариант «швейцарской системы». Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, а следующие 16 команд в таблице должны будут провести матчи, чтобы гарантировать себе выход в