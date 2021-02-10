УЕФА ответил на сообщения об изменении формата Лиги чемпионов с 2024 года

В среду телеканал Sky Sports сообщил, что все 55 федераций — членов УЕФА поддержали предложение организации об изменении формата розыгрыша Лиги чемпионов с 2024 года. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, будет принято в апреле.

«В настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами, никакого решения по этой теме принято не было. На данном этапе у нас нет дополнительной информации или каких-либо дополнительных комментариев, которые мы могли бы предоставить вам», — сообщили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос ТАСС по поводу публикации Sky Sports.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза также высказались о появившейся в британских СМИ информации. «Решения нет, мы не комментируем», — сообщили в организации.

Как может измениться формат Лиги чемпионов

В конце января испанское издание AS сообщило о том, что УЕФА разрабатывает новый формат Лиги чемпионов. В сообщении отмечалось, что организация готова предложить ведущим европейским клубам пересмотреть структуру главного еврокубкового турнира, а ее президент Александер Чеферин ведет переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов: испанским «Реалом», итальянским «Ювентусом», английским «Манчестер Юнайтед», французским ПСЖ и турецким «Фенербахче».

В публикации также отмечалось, что УЕФА планирует предоставить топ-клубам более влиятельную роль в новом турнире, а также разработать новую систему распределения доходов между участниками турнира. Планируется, что реформа произойдет в 2024 году. Вместе с тем, не исключен вариант, при котором изменение формата Лиги чемпионов может случиться на один-два года раньше. Это произойдет, если переговоры между заинтересованными сторонами пройдут быстро и успешно.

Предполагается, что количество участвующих в Лиге чемпионов команд будет увеличено с 32 до 36. Количество игр каждой команды на групповом этапе будет увеличено с шести до десяти. Три дополнительных места в группах будут выделены для команд из Англии, Испании, Италии и Германии, которые сейчас имеют по четыре гарантированных места. Четвертое дополнительное место может достаться Франции, которая на данный момент имеет только два гарантированных места.