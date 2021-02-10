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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владелец «Спартака» Федун высказался по поводу реформы Лиги чемпионов

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун в беседе с «СЭ» высказал свое мнение по поводу изменения формата Лиги чемпионов.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги чемпионов была услышана. Все члены УЕФА равны в своих правах: дискриминации и ущемления этих прав быть не должно. Делать богатые клубы еще богаче, когда при этом бедные будут беднеть еще сильнее — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам», — сказал Федун.

Напомним, что предлагает УЕФА:

— увеличить число участников группового турнира с 32 клубов до 36.

— упразднить отдельные группы. Все 36 команд соберут в единую таблицу, и они будут играть друг с другом по усеченной швейцарской системе;.

— сейчас на групповом этапе каждый клуб проводит по шесть матчей, то в новой Лиге чемпионов их будет десять (пять домашних и пять гостевых). При этом никакой круговой системы: десять игр — десять различных соперников;.

— после окончания группового этапа первые восемь команд выходят напрямую в плей-офф, а занявшие 9−24 места проведут дополнительный раунд за выход в 1/8 финала.

При этом четыре дополнительных места станут резервироваться на случай, если кто-то из грандов не попадет в ЛЧ. По одному из проектов расширится представительство именно топ-4 европейских лиг.

(Артем Калинин).

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