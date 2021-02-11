Неймар получил повреждение за неделю до матча Лиги чемпионов против «Барселоны»
ТАСС, 11 февраля. Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции по футболу.
ТАСС, 11 февраля. Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции по футболу.
В ночь на четверг ПСЖ на выезде обыграл «Кан» со счетом 1:0. На 55-й минуте 29-летний бразилец, выведший команду на поле с капитанской повязкой, в результате фола соперника получил травму ноги.
Ему была оказана медицинская помощь, через несколько минут он был заменен на Килиана Мбаппе. Бразилец покинул поле и напрямую отправился в раздевалку, держась за бедро.
16 февраля ПСЖ проведет гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны», в составе которой ранее выступал Неймар. На данный момент подробности о повреждении бразильца неизвестны.
Неймар перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе французского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза стал победителем Кубка Франции и Кубка лиги, один раз выиграл Суперкубок Франции. В минувшем сезоне ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил германской «Баварии» (0:1).