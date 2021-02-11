Неймар получил повреждение за неделю до матча Лиги чемпионов против «Барселоны»

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В ночь на четверг ПСЖ на выезде обыграл «Кан» со счетом 1:0. На 55-й минуте 29-летний бразилец, выведший команду на поле с капитанской повязкой, в результате фола соперника получил травму ноги.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9180edcad7e8a9854a17" data-vnd="9180edcad7e8a9854a17" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9180edcad7e8a9854a17" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Ему была оказана медицинская помощь, через несколько минут он был заменен на Килиана Мбаппе. Бразилец покинул поле и напрямую отправился в раздевалку, держась за бедро.

16 февраля ПСЖ проведет гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны», в составе которой ранее выступал Неймар. На данный момент подробности о повреждении бразильца неизвестны.