Элитное разделение: УЕФА идет на компромисс с грандами
Новая Лига чемпионов станет еще интереснее, но менее доступной для российских клубов.
Новая Лига чемпионов станет еще интереснее, но менее доступной для российских клубов.
Российский футбол рискует еще больше отдалиться от высшего европейского общества. В начале недели руководство УЕФА уведомило всех членов организации о том, что планирует глобально изменить формат проведения Лиги чемпионов с 2024 года. Еще ничего не утверждено, но подробности того, как планируют проводить главный клубный турнир Европы, уже известны. Что нового нас ждет, и как это скажется на российских клубах — в материале «Известий».
Главные изменения коснутся группового этапа — фактически его не будет. Сейчас 32 команды (клубы, которые прошли квалификацию и получили прямые путевки) делят на восемь групп по четыре команды. Каждый проводит по шесть матчей: три дома и столько же на выезде. Две сильнейшие команды квартетов выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Новый формат увеличит количество участников осенней стадии ЛЧ, но упразднит группы. 36 команд соберут в единую таблицу. Вместо шести туров будет десять. Заранее клубы будут знать только первого соперника, а дальше следует «швейцарская система». Те, кто победил в первом туре, сыграют между собой во втором, проигравшие с проигравшими, и, соответственно, те, кто сыграл вничью, — друг с другом. Далее пары будут определяться в зависимости от результатов: лучшие с лучшими, худшие с худшими. Это позволит уже на ранней стадии увеличить число очных матчей
— Мне ни к чему «швейцарская система», — заявил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Наверно, я адаптировался ко всему тому, что было. Для меня приемлема система, по которой мы живем сегодня, потому что здесь четко понятно, с кем, когда и кто может выигрывать, где мы можем оступиться, как мы должны готовиться к этим играм, как они вписываются в рамки внутренних чемпионатов.
Лучшие восемь команд после десяти туров выходят напрямую в
Формат еще не утвержден, но, если он будет таковым, то количество матчей увеличится более, чем в два раза. Сейчас на групповом этапе Лиги чемпионов всего проходит 96 игр. А с новой системой их станет на 100 больше.
Дополнительные квоты пойдут элитным странам рейтинга УЕФА: Англии, Испании, Германии и Италии. В чемпионате Англии сейчас увеличивается количество
С 2024 года УЕФА планирует выдавать
— Разговор идет не об усилении качества игры футболистов, а о финансовой плоскости, — добавил Борис Игнатьев. — Понятно, что большие команды играют с большими командами. Привлекают и телеаудиторию, и особый зрительский интерес. За всем этим стоят деньги.
Для российского футбола плюсов не так много. С учетом падения в рейтинге по итогам прошлого сезона мы уже сократили свою квоту с трех клубов в Лиге чемпионов до двух. С новым форматом ситуация может усугубиться, и у России останется максимум одно место среди 36 клубов. Возможно, за него еще и придется побороться в квалификации.
— Ко всему нужно привыкнуть, — сказал «Известиям» бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов. — Когда в 1990-х годах образовался нынешний формат группового этапа, то все к нему относились тоже скептически. В принципе идея хорошая.
Зато тот единственный российский клуб, который попадет в турнир, гарантированно сыграет 10 матчей. В календаре точно попадется
Наши болельщики, конечно, как и во всем мире, ждут «Барселону», «Баварию», «Ювентус» и так далее. Мы не попадем к элитным командам в силу конкретных обстоятельств, отсюда и упадет зрительский интерес.
Россия провалилась не только в сезоне-2019/20, но и в 2020/21. В