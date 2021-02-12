В «Ордабасы» нашли объяснение неудачному выступлению в Лиге Европы

Спортивный директор «Ордабасы» Кайрат Аширбеков, отвечая на вопросы болельщиков, оставленных на официальных ресурсах шымкентского клуба, объяснил, почему южане неудачно играли в еврокубках в последние годы. Его слова приводит пресс-служба команды.

Команда Ордабасы

— В чем причина неудачного выступления «Ордабасы» в Лиге Европы?

— Я второй сезон работаю на посту спортивного директора, поэтому скажу именно про эти два года. В 2019 году мы в первом раунде прошли «Торпедо» (Кутаиси), во втором достался, по европейским меркам, очень хороший клуб из Чехии «Млада-Болеслав», кстати, после того сезона шесть-семь игроков они продали за очень приличные деньги и в хорошие клубы. Перед нашим противостоянием я увидел, что это качественная и добротная команда и было видно, что нам будет нелегко. Первую игру в гостях мы хорошо сыграли, ничья 1:1. А вот в ответной игре, я думаю, ребята немного перегорели, да еще увидев полный стадион. В Шымкенте за последние 10 лет я впервые увидел заполненный до отказа стадион. Первые 20 минут немного растерялись, но после пропущенного гола поняли, что терять нечего и стали играть в свою игру. Во втором тайме мы переиграли их полностью, но не хватило времени. В том матче не забили свои голы, но я все равно считаю, что мы достойно выглядели в этих матчах.

Что касается прошлого сезона, то нам попалась неплохая румынская команда «Ботошани», но я был уверен, что мы их пройдем. В раздевалке я видел горящие глаза наших ребят, была уверенность в том, что мы пройдем эту команду. И игра показала, мы очень хорошо выглядели. Но это был какой-то ужасный день или не знаю, как объяснить, какое-то невезение просто. Вы сами видели, что мы не забили пенальти, и я считаю, что в том моменте судья ошибся и должен был показать игроку соперников красную карточку и удалить его. И даже не забив пенальти, мы все равно, учитывая, что они дальше играли бы в меньшинстве, дожали бы их. Сколько моментов создали, а на последней минуте с метра не забили в пустые ворота, мяч просто подпрыгнул в последний момент и это помешало точно пробить. Я считаю, нам очень сильно не повезло, фортуна отвернулась в этот день от нашей команды.