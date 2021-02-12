ЦСКА избежал закрытия трибуны за поведение фанатов в игре с «Фейеноордом»
УЕФА удовлетворил апелляцию ЦСКА по делу о нарушениях в матче группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3) 5 ноября 2020 года.
УЕФА удовлетворил апелляцию ЦСКА по делу о нарушениях в матче группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3) 5 ноября 2020 года.
«Апелляция ЦСКА принята. Решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета от 19 января 2021 года заменено на следующее: ЦСКА оштрафован на 10 тысяч за скандирование фанатами провокационных кричалок оскорбительного характера», — говорится на официальном сайте УЕФА.
Изначально армейцы были наказаны закрытием фанатской трибуны на один матч за дискриминационные скандирования.