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21:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА избежал закрытия трибуны за поведение фанатов в игре с «Фейеноордом»

УЕФА удовлетворил апелляцию ЦСКА по делу о нарушениях в матче группового турнира Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3) 5 ноября 2020 года.

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«Апелляция ЦСКА принята. Решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета от 19 января 2021 года заменено на следующее: ЦСКА оштрафован на 10 тысяч за скандирование фанатами провокационных кричалок оскорбительного характера», — говорится на официальном сайте УЕФА.

Изначально армейцы были наказаны закрытием фанатской трибуны на один матч за дискриминационные скандирования.

Фейеноорд
3:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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