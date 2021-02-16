Матчами с участием «Барселоны» и «Ливерпуля» стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Также в Будапеште «Боруссия» из Мёнхенгладбаха 24 февраля примет английский «Манчестер Сити». Ответный матч запланирован в Англии на 16 марта. По той же причине испанский «Атлетико» 23 февраля вынужден будет провести домашний матч с английским «Челси» в Бухаресте. Ответная встреча должна состояться в Лондоне 17 марта.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 1/8 финала, 16.02.2021, 23:00 Барселона - ПСЖ -

«Барселона» и ПСЖ встречались на этой же стадии Лиги чемпионов четыре года назад. Тогда каталонский клуб стал первым в истории еврокубков, сумевшим пройти дальше по сумме двух матчей после поражения со счетом 0:4 в первой игре. Ответная встреча на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Важнейшую роль в той победе сыграл бразильский нападающий «Барселоны» Неймар, забивший в ворота команды из Парижа два мяча.

По окончании того сезона Неймар перешел из «Барселоны» именно в ПСЖ за рекордную для футбола сумму — €222 млн. «Барселона» после 22 матчей в чемпионате Испании набрала 46 очков и занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на восемь очков и имея на игру больше. ПСЖ в таблице французского первенства занимает вторую строчку после 25 встреч, имея в активе 54 очка, отставая от «Лилля» на один балл.

В плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» и ПСЖ встретятся между собой в пятый раз. Помимо игр в сезоне-2016/17 команды трижды пересекались на стадии четвертьфинала. В 2013 и 2015 году по сумме двух матчей сильнее была «Барселона», а в 1995 году победу праздновала французская команда.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 1/8 финала, 16.02.2021, 23:00 РБ Лейпциг - Ливерпуль -

Ответная игра пройдет в Париже 10 марта.

Дерзкий «Лейпциг» против буксующего «Ливерпуля»

«Лейпциг» и «Ливерпуль» впервые сыграют между собой в еврокубковом матче. Команды подходят к игре в разном настроении. «Лейпциг» в последних матчах одержал четыре победы подряд и занимает второе место в таблице чемпионата Германии, а «Ливерпуль» проиграл трижды кряду и, по словам главного тренера команды Юргена Клоппа, выбыл из борьбы за чемпионство в английской премьер-лиге. Действующие чемпионы Англии занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков и проведя на матч больше.

Ответная встреча команд также пройдет 10 марта. Помимо упомянутых перенесенных встреч с участием английских клубов, в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют:

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);.

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);.

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия);.

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Мадрид, Испания).

На групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россия впервые в истории была представлена тремя командами. «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах и завершили борьбу в еврокубках. «Краснодар» финишировал третьим и пробился в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с «Динамо» из Загреба.