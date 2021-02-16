Матчами с участием «Барселоны» и «Ливерпуля» стартует плей-офф футбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 16 февраля. Двумя матчами 1/8 финала во вторник стартует
ТАСС, 16 февраля. Двумя матчами 1/8 финала во вторник стартует
Также в Будапеште «Боруссия» из Мёнхенгладбаха 24 февраля примет английский «Манчестер Сити». Ответный матч запланирован в Англии на 16 марта. По той же причине испанский «Атлетико» 23 февраля вынужден будет провести домашний матч с английским «Челси» в Бухаресте. Ответная встреча должна состояться в Лондоне 17 марта.
«Барселона» и ПСЖ встречались на этой же стадии Лиги чемпионов четыре года назад. Тогда каталонский клуб стал первым в истории еврокубков, сумевшим пройти дальше по сумме двух матчей после поражения со счетом 0:4 в первой игре. Ответная встреча на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Важнейшую роль в той победе сыграл бразильский нападающий «Барселоны» Неймар, забивший в ворота команды из Парижа два мяча.
По окончании того сезона Неймар перешел из «Барселоны» именно в ПСЖ за рекордную для футбола сумму — €222 млн. «Барселона» после 22 матчей в чемпионате Испании набрала 46 очков и занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на восемь очков и имея на игру больше. ПСЖ в таблице французского первенства занимает вторую строчку после 25 встреч, имея в активе 54 очка, отставая от «Лилля» на один балл.
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Ответная игра пройдет в Париже 10 марта.
«Лейпциг» и «Ливерпуль» впервые сыграют между собой в еврокубковом матче. Команды подходят к игре в разном настроении. «Лейпциг» в последних матчах одержал четыре победы подряд и занимает второе место в таблице чемпионата Германии, а «Ливерпуль» проиграл трижды кряду и, по словам главного тренера команды Юргена Клоппа, выбыл из борьбы за чемпионство в английской
Ответная встреча команд также пройдет 10 марта. Помимо упомянутых перенесенных встреч с участием английских клубов, в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют:
Действующим победителем Лиги чемпионов является «Бавария», в финале переигравшая ПСЖ со счетом 1:0. Рекорд по количеству титулов принадлежит мадридскому «Реалу». Королевский клуб выигрывал главный клубный турнир Европы (Лигу чемпионов и предшествовавший ему Кубок европейских чемпионов) 13 раз.