Поляки рассудят «Краснодар» и загребское «Динамо» в Лиге Европы
Назначены арбитры на первый матч 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» будет принимать загребское «Динамо».
Назначены арбитры на первый матч 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» будет принимать загребское «Динамо».
Стартовый свисток даст Бартош Франковски. Помощники рефери — Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья — Кшиштоф Якубик.
Видеопомощник рефери — Павел Гиль, ассистент видеопомощника рефери — Томаш Квятовски.
Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 18 февраля. Начало — в 20:55 мск.