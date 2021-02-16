Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.02
Бавария
Арминия
33
Футбол. Зарубежный
15.02
Верона
Парма
21
Футбол. Зарубежный
15.02
Кадис
Атлетик
04
Футбол. Зарубежный
15.02
Челси
Ньюкасл Юнайтед
20
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
10СКА разгромил «Спартак»
14:27 (мск), источник: Sport24

Поляки рассудят «Краснодар» и загребское «Динамо» в Лиге Европы

Назначены арбитры на первый матч 1/16 финала Лиги Европы. «Краснодар» будет принимать загребское «Динамо».

Наверх
Источник: Sport24

Стартовый свисток даст Бартош Франковски. Помощники рефери — Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья — Кшиштоф Якубик.

Видеопомощник рефери — Павел Гиль, ассистент видеопомощника рефери — Томаш Квятовски.

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 18 февраля. Начало — в 20:55 мск.

 Олимпийская чемпионка: «Мне стыдно, что я живу в России. Посмотрите, что происходит вокруг!»
«А если бы я была без трусиков?» Бывшая жена украинского футболиста осудила подругу за свое откровенное фото
Теннисист из Владикавказа переписал историю Australian Open
Русские творят сенсацию в Канаде. Зуб и Дадонов добили «Торонто»
Дуэль Месси и Мбаппе, поражение «Ливерпуля»: Топ ставок дня
В Америке смакуют крутое спасение русского вратаря в НХЛ (видео)
«Фиорентина» не даст Кокорину пользоваться услугами массажиста
Латыпов и Бабиков не выступят в индивидуальной гонке на ЧМ
Клубы РПЛ поддержали досрочное выделение средств «Тамбову»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь