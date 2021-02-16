Кто и как придумал гимн Лиги чемпионов? История создания шедевра
Автор воспринимал заказ УЕФА как рутину. А создал произведение, от которого мурашки по коже!
Автор воспринимал заказ УЕФА как рутину. А создал произведение, от которого мурашки по коже!
Гимн Лиги чемпионов — это настоящая магия. Не знаем человека, искренне любящего футбол, которого бы он не трогал до мурашек и не вызывал счастливую улыбку на лице от предвкушения
В 1980-е Кубок европейских чемпионов испытывал явный кризис и потребность в изменениях.
Берлускони был не одинок в своём недовольстве — мнение итальянца разделял и Кэмпбелл Огилви, в конце 80-х работавший секретарём «Глазго Рейнджерс», а позднее ставший президентом шотландской федерации. «Внутри страны у нас был потолок, — говорил он, — а в Европе вы могли выбыть после первого раунда. Это вызвало дискуссию: можно ли создать систему, некую структуру, в котором у нас гарантировано было бы шесть игр, три из которых — дома?».
Берлускони решительно был настроен создать турнир нового формата, поэтому поручил Алексу Флинту из агентства Saatchi and Saatchi составить подробную концепцию новой лиги, вложив туда главную идею — монетизацию с помощью телетрансляций. «Я сделал то, что он хотел, — рассказывал Флинт в интервью Independent. — Всё отвечало его требованиям, а не футбола».
Но планы итальянца не были реализованы: УЕФА зашевелился и понял, что время перемен настало. В организации увидели потенциал в идеях Берлускони, а также предложениях Огилви, который наравне с медиа магнатом ратовал за изменения. Формат турнира изменился, а вместе с этим был проведён масштабный ребрендинг: появилось новое название, лого, айдентика и гимн. Задача по созданию нового имиджа легла на маркетинговое агентство TEAM Marketing — оно стало эксклюзивным партнёром Лиги чемпионов.
Идея создать для турнира главную мелодию появилась из соображений, что Лига чемпионов должна своей музыкой и новым положительным имиджем воссоздать любовь к футболу, как игре, которой бы все наслаждались, а также сформировать образ безупречности и
Написать запоминающуюся и цепляющую мелодию доверили Тони Бриттену — выпускнику Королевского музыкального колледжа. В 1992 он работал над множеством рекламных заказов, поэтому, когда к нему пришёл его агент с заказом от TEAM Marketing, он не счёл эту работу
Он отправил полдюжины классических произведений маркетологам, но всё было не то: им хотелось не просто мелодию, а произведение со словами, не соло, а
«Садок-Священник» (англ. Zadok the Priest) — гимн, написанный Фридрихом Генделем в 1727 году по случаю коронации английского короля Георга II. Это торжественное произведение на библейскую тему. Вот текст:
Zadok the Priest, and Nathan the Prophet anointed Solomon King.
And all the people rejoiced, and said:
God save the King! Long live the King!
May the King live for ever,
Amen, Alleluia.
«Когда тебе дают заказ со своей спецификой (а тут нам прямо сказали, что им нравится “Садок-священник” Генделя), могут возникнуть трудности, — делился Бриттен. — Наша работа с музыкой похожа на монтаж фильма. Продюсеры работают с черновой дорожкой, используя куски мелодии, чтобы почувствовать сюжет произведения, а потом приходят к тебе — ты пишешь музыку, выдаёшь, а в ответ слышишь, что это не похоже на ту самую черновую дорожку. Ещё бы! Конечно, ведь это похоже на мою музыку. От Генделя в итоге остался только один элемент — восходящая струнная фраза в самом начале. Всё остальное — просто вдохновение, то, что было у меня в голове. Я не сидел и не думал: “Так, этот аккорд мне нравится,
Бриттен работал по фрагментам: сначала набросал ряд громких слов и фраз на английском, потом с переводчиком взялся за перевод на немецкий и французский — тот дал ему альтернативные варианты, которые, может, не в точности передавали смысл, но зато звучали.
Текст получался из шести куплетов, которые состоят из четырёх фраз и повторяются дважды:
Ce sont les meilleures équipes (фр. — это лучшие команды)
Es sind die allerbesten Mannschaften (нем. — это лучшие команды)
The main event (англ. — главное событие)
Die Meister (нем. — мастера)
Die Besten (нем. — лучшие)
Les grandes équipes (фр. — большие команды)
The champions (англ. — чемпионы)
Une grande réunion (фр. — большая встреча)
Eine große sportliche Veranstaltung (нем. — великое спортивное событие)
The main event (англ. — главное событие)
Самое известное «The chaaaaampions», кстати, могло быть другим: среди вариантов было «величайшие», «лучшие», «самые захватывающие» и «самые значимые».
Сотрудники TEAM Marketing, контролировавшие весь процесс написания произведения, когда впервые его полностью прослушали, были ошеломлены: это было как раз то, что нужно. «Величайший праздник музыки», — оценил работу Бриттена Томпсон.
Вся работа заняла около шести недель. Гимн записали с первого раза в Angel Recording Studios в Лондоне: слова доверили исполнить хору из Академии святого Мартина в полях, а мелодию — Лондонскому симфоническому оркестру.
«Я не пытался делать вид, что создаю произведение искусства, — говорил Бриттен. — Я был обеспокоен лишь тем, чтобы сделать его подходящим для футбола».
Но в этом он явно преуспел: его рутинный заказ со временем и правда стал произведением искусства. Уж для футбольных болельщиков точно.
Полина Куимова