Кто и как придумал гимн Лиги чемпионов? История создания шедевра

До 1992 года у Кубка чемпионов не было гимна. Потом УЕФА сделал масштабный ребрендинг, на который повлияли фанаты и недовольство клубов

Для гимна выбрали классическую мелодию: в основу легло произведение, которое исполняется во время коронации британских монархов

Zadok the Priest, and Nathan the Prophet anointed Solomon King.

And all the people rejoiced, and said:

God save the King! Long live the King!

May the King live for ever,

Amen, Alleluia.