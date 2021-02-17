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00:24 (мск), источник: Sport24

Месси повторил рекорд Рауля: аргентинец забивает в Лиге чемпионов 17-й год подряд

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

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Источник: AP 2020

Как сообщает твиттер OptaJose, Месси забивает в Лиге чемпионов 17 лет подряд (2005−2021) и повторил рекорд бывшего нападающего «Реала» Рауля (1995−2011).

Во время загрузки произошла ошибка.

Месси открыл счет на 27-й минуте, реализовав пенальти. Парижане отыгрались через пять минут, когда отличился Килиан Мбаппе.

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