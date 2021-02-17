Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Барселону» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



На 27-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Барселоны» Лионель Месси, успешно реализовавший пенальти. Через 5 минут форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сравнял счёт. Результативную передачу отдал полузащитник парижан Марко Верратти. Во втором тайме, на 65-й минуте, Мбаппе оформил дубль. Через 5 минут нападающий Мойзе Кин забил третий гол парижан после передачи бывшего игрока «Зенита» Леандро Паредеса. В концовке встречи, на 85-й минуте, Мбаппе оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.