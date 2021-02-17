Мбаппе признан лучшим игроком матча «Барселона» — «ПСЖ»

Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала16.02.2021, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
|Роналд Куман
|Маурисио Покеттино
|Лионель Месси
|27′
|Кильян Мбаппе(Марко Верратти)
|32′
|Кильян Мбаппе
|65′
|Мойзе Кин(Леандро Паредес)
|70′
|Кильян Мбаппе(Юлиан Дракслер)
|85′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Кейлор Навас
|15
|Клеман Лангле
|3
|Преснель Кимпембе
|18
|Жорди Альба
|5
|Маркиньюс
|21
|Френки де Йонг
|20
|Левен Кюрзава
|10
|Лионель Месси
|8
|Леандро Паредес
|11
|Усман Дембеле
|7
|Кильян Мбаппе
|2
|Серджино Дест
71′
|9
|Мауро Икарди
|28
|Оскар Мингеса
|24
|Алессандро Флоренци
89′
|3
|Жерар Пике
79′
|4
|Тило Керер
|8
|Миралем Пьянич
|6
|Марко Верратти
73′
|5
|Серхио Бускетс
79′
|23
|Юлиан Дракслер
|12
|Рики Пуч
|27
|Идрисса Гей
20′46′
|7
|Антуан Гризманн
85′
|21
|Андер Агуэра Эррера
|9
|Мартин Брэйтуэйт
|18
|Мойзе Кин
85′
|16
|Педри
78′
|15
|Данилу Перейра
|17
|Тринкан
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Бьерн Кайперс(Нидерланды)