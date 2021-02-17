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09:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе признан лучшим игроком матча «Барселона» — «ПСЖ»

«Барселона» на своем поле уступила «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Встреча завершилась со счетом 1:4.

Нападающий парижан Кильян Мбаппе оформил в этой встрече хет-трик. Француз был признан лучшим игроком матча.

Ответный матч команды проведут на поле парижан 10 марта.

Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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