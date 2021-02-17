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09:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лейпциг» подорвался на ошибках. Клопп и «Ливерпуль» — почти в четвертьфинале

Две грубые ошибки футболистов «Лейпцига» привели к голам Мохамеда Салаха и Садьо Мане. «Ливерпуль» победил в Будапеште — 2:0.

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Источник: Спорт-Экспресс

Гостеприимная Венгрия

2021-й настал, а проблемы 2020-го никуда не делись. Коронавирус все еще не отступил, зрителей на трибунах нет, а теперь страны еще и закрыли границы для иностранных клубов. В частности, Германия испугана новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании.

Немцы давно прекратили авиасообщение с британцами и не сделали исключение даже для «Ливерпуля».

Поэтому «Лейпциг» был вынужден искать альтернативный дом, иначе ему бы засчитали поражение со счетом 0:3 — таков нынешний регламент УЕФА.

Место нашли в Будапеште. Венгрия и «Ференц Пушкаш Арена» любезно согласились приютить не только «Лейпциг» с «Ливерпулем», но и менхенгладбахскую «Боруссию» с «Манчестер Сити» через неделю. Получилось забавно: «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов, а его стадион в плей-офф примет аж два матча.

Гулачи в сетке ворот

Наверняка новости о переезде в Будапешт был рад вратарь «Лейпцига» и сборной Венгрии Петер Гулачи. Он родился как раз в Будапеште и уже играл на «Пушкаш Арене». Более того, Гулачи целых шесть лет числился в составе «Ливерпуля», но играл за него только в товарищеских матчах. Поэтому венгр точно был вдвойне мотивирован.

Но получилось так, что матч с «Ливерпулем» превратил Гулачи в мем. Нет, венгр сыграл совсем не плохо — ни в одном из пропущенных мячей он не виноват. Однако в первом тайме Гулачи едва не пропустил от Робертсона, который бил почти с центра поля. Вратарь «Лейпцига» в момент удара далеко выбежал из ворот, но успел вернуться и в последний момент вытащить мяч из-под перекладины. При этом по инерции венгр влетел в сетку и запутался в ней. После матча фото с Гулачи идеально подходило под описание игры «Лейпцига».

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Номинальные хозяева в первом тайме выглядели неплохо. На первых минутах Ольмо попал в штангу, причем Алиссон едва не перевел мяч в ворота. Сразу после этого, правда, Салах не реализовал момент — Гулачи выручил. Но в целом самым интересным моментом первого тайма стало именно то попадание венгерского вратаря в сетку.

Индивидуальные ошибки

«Лейпциг» еще в первом тайме рискованно играл в обороне. Защитник Упамекано, который летом перейдет в «Баварию», в одном из эпизодов ошибся, но «Ливерпуль» простил. А вот после перерыва гости уже никого не прощали. Сперва Забитцер обрезался на своей половине поля, а Клостерманн позволил Салаху забить — 0:1. А затем Мукиле махнул мимо мяча при подстраховке защитников во время контратаки гостей, и Мане удвоил счет — 0:2.

На этом интрига умерла. «Лейпциг» что-то пытался создавать на «стандартах», но это ни к чему не приводило, а «Ливерпуль» смотрелся солидно даже с Хендерсоном в центре обороны. Капитан «Ливерпуля» уже давно привык к этой позиции и провел отличный матч в паре с новичком Кабаком.

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0:2 — будничная победа «Ливерпуля», если только забыть о паре моментов. Во-первых, «Лейпциг» — полуфиналист прошлой Лиги чемпионов. Во-вторых, в последние два месяца красные разучились побеждать и больше похожи на середняков премьер-лиги. Чрезвычайно важный успех для Юргена Клоппа.

РБ Лейпциг
0:2
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
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