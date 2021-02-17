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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Куман прокомментировал разгромное поражение «Барселоны» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал разгромное поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

«Результат действительно отражает то, насколько превосходны были игроки “ПСЖ”. Они были намного эффективнее нас. Первая половина была намного более сбалансированной, и при счёте 1:0 Усман имел шанс сделать счёт 2:0. Во втором тайме у нас были проблемы в обороне, “ПСЖ” показал, что физически намного сильнее нас. Ничего не остаётся, кроме как признать, что они намного превосходили нас во втором тайме. Они показали, что у них более цельная команда. Мы принимаем это. Но мы должны улучшить нашу игру. Мы знали, что такое может случиться, потому что мы играем против сильного соперника», — приводятся слова Кумана на официальном сайте УЕФА.

Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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