Мбаппе подарил Хабибу футболку после хет-трика в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов: видео
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во вторник, 16 февраля, посетил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во вторник, 16 февраля, посетил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».
Игра прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой парижан со счетом 4:1.
После матча Хабиб получил в подарок футболку нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, забившего три гола в ворота «Барселоны». Видео с майкой российский боец выложил в сторис инстаграма.
«Мбаппе, с
Французский нападающий расписался на футболке и подписал: «To Khabib».
Хабиб является болельщиком «Реала» — непримиримого соперника «Барселоны». На прошлой неделе 32-летний боец признался, что хочет стать профессиональным футболистом и уже даже общался по этому поводу с владельцем «ПСЖ».