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09:33 (мск), источник: Sport24

Мбаппе подарил Хабибу футболку после хет-трика в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов: видео

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во вторник, 16 февраля, посетил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

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фотографий
10
фотографий

Игра прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой парижан со счетом 4:1.

После матча Хабиб получил в подарок футболку нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, забившего три гола в ворота «Барселоны». Видео с майкой российский боец выложил в сторис инстаграма.

«Мбаппе, с хет-триком. Вдвойне приятно, что «Барселоне», — подписал Хабиб видео.

Французский нападающий расписался на футболке и подписал: «To Khabib».

Во время загрузки произошла ошибка.

Хабиб является болельщиком «Реала» — непримиримого соперника «Барселоны». На прошлой неделе 32-летний боец признался, что хочет стать профессиональным футболистом и уже даже общался по этому поводу с владельцем «ПСЖ».

Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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