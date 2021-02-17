Мбаппе подарил Хабибу футболку после хет-трика в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов: видео

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Игра прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой парижан со счетом 4:1.

После матча Хабиб получил в подарок футболку нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, забившего три гола в ворота «Барселоны». Видео с майкой российский боец выложил в сторис инстаграма.

«Мбаппе, с хет-триком. Вдвойне приятно, что «Барселоне», — подписал Хабиб видео.

Французский нападающий расписался на футболке и подписал: «To Khabib».