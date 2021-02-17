Пике повздорил с Гризманном во время матча с «ПСЖ»
«Барселона» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).
«Барселона» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).
Как сообщает Sport.ex, во втором тайме между игроками каталонцев Жераром Пике и Антуаном Гризманном произошел конфликт. Игроки обменялись оскорблениями.
Пике: «Мы слишком расслбалены, черт возьми! Давай соберись».
Гризманн: «Тише, спокойно, хватит кричать».
Пике: «Это бесит!».
Гризманн: «Скажи это своей матери».
Пике: «Нет, ты бесишь свою мать».