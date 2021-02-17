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10:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пике повздорил с Гризманном во время матча с «ПСЖ»

«Барселона» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).

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Как сообщает Sport.ex, во втором тайме между игроками каталонцев Жераром Пике и Антуаном Гризманном произошел конфликт. Игроки обменялись оскорблениями.

Пике: «Мы слишком расслбалены, черт возьми! Давай соберись».

Гризманн: «Тише, спокойно, хватит кричать».

Пике: «Это бесит!».

Гризманн: «Скажи это своей матери».

Пике: «Нет, ты бесишь свою мать».

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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