«Порту» обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Порту» впервые в истории обыграл «Ювентус». Команды до этого провели пять матчей, в четырех победу праздновал итальянский клуб, еще одна встреча завершилась вничью. В предыдущий раз команды играли в сезоне-2016/17, тогда они также встретились на стадии 1/8 финала, «Ювентус» дважды обыграл своего соперника — 2:0 и 1:0.