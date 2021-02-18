«Порту» обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
ТАСС, 18 февраля. Португальский футбольный клуб «Порту» на своем поле одержал победу над итальянским «Ювентусом» со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ТАСС, 18 февраля. Португальский футбольный клуб «Порту» на своем поле одержал победу над итальянским «Ювентусом» со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Забитыми мячами в составе «Порту» отметились Мехди Тареми (2-я минута) и Мусса Марега (46). За «Ювентус» отличился Федерико Кьеза (82).
«Порту» впервые в истории обыграл «Ювентус». Команды до этого провели пять матчей, в четырех победу праздновал итальянский клуб, еще одна встреча завершилась вничью. В предыдущий раз команды играли в сезоне-2016/17, тогда они также встретились на стадии 1/8 финала, «Ювентус» дважды обыграл своего соперника — 2:0 и 1:0.
Ответный матч пройдет в Турине 9 марта.