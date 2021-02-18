Какой же Холанд зверь! Прибил «Севилью» и установил очередной рекорд

В Испании «Севилья» и «Боруссия» выдали бодрый триллер с неожиданными сюжетными поворотами и напряженной концовкой. Упиваясь собственным преимуществом и шикарной игрой Холанда, гости рано успокоились и едва не упустили победу.

Матч начался с нелепого гола хозяев. Сусо здорово убрал на замахе соперника, а затем нанес посредственный удар, после которого мяч нашел ногу Хуммельса, изменил траекторию полета и оказался в сетке.

Казалось бы, такой пропущенный гол — верный путь к дизморали. Но обидный рикошет «Боруссию» только раззадорил. За 25 минут дортмундцы заколотили три мяча.

Голевую феерию начал Махмуд Дауд. После передачи Холанда полузащитник создал себе пространство у чужой линии штрафной, а затем шикарным дальним ударом сравнял счет.

Вскоре на поле начал феерить главный герой матча Эрлинг Холанд. Норвежцу потребовались всего три удара для того, чтобы оформить дубль. Сначала он завершил шикарную стенку с Санчо одним касанием.

А спустя 15 минут наказал «Севилью» за грубую ошибку. Ройс перехватил мяч в центре поля и выкатил его на партнера по команде — норвежец в касание пробил точно в дальний угол.

Оформив дубль, Холанд установил очередной рекорд. 20-летний форвард стал первым игроком в истории, которому удалось забить 18 голов в своих первых 13 матчах Лиги чемпионов. Невероятно!

В первом тайме «Боруссия» очень уверенно переиграла хозяев. Гости удачно пользовались своими шансами, стремительно убегали в контратаки и моментально наказывали за ошибки. «Севилья» же за первые 45 минут не смогла предложить ничего, кроме случайного гола, преимущества во владении мячом и бесполезных передач на чужой половине поля.

К сожалению, второй тайм смотрелся блекло на фоне яркой первой половины игры.

«Боруссия» переключилась на эконом-режим и стала действовать на удивление прагматично — дортмундцы окопались в обороне и лишь изредка убегали в контратаки.

Зато в движении прибавила «Севилья» и начала чаще угрожать чужим воротам. Первым тревожным звонком для гостей стал опасный прострел, после которого хозяева едва не переправили мяч в ворота. Затем Родригес со штрафного угодил в штангу.

К тому моменту гостям следовало бы вновь включиться, но они решили спокойно доиграть матч и за это поплатились. На 84-й минуте Люк де Йонг здорово замкнул подачу Родригеса и сократил разницу в счете.

В концовке гости могли начудить еще на один гол, однако их спас финальный свисток. Судя по результату первого тайма, дортмундцы явно рассчитывали закончить матч намного увереннее. Тем не менее нам, нейтральным болельщикам, такой поворот событий только на руку. В ответной встрече в Германии нас ждет интрига!