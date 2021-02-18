Пирло рассказал, что Морате стало плохо в раздевалке после игры с «Порту» в 1/8 финала ЛЧ

«Порту» сразу же вывел игру на нужный им сценарий. С таким плотным списком матчей это нормально, что вы не всегда можете поддерживать абсолютную концентрацию и правильный темп, но это не должно было произойти в 1/8 финала Лиги чемпионов. В целом мы хорошо подготовились к этой игре, однако всё же это был не тот настрой, который мы хотели, но пропущенный гол в первую минуту, когда мы преподнесли им такой подарок на серебряном блюде, всё усложнил.