Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Вольфсбергер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Милан
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Брага
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Аякс
Футбол. Зарубежный
17.02
Эвертон
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
17.02
Марсель
Ницца
32
Футбол. Еврокубки
17.02
Порту
Ювентус
21
Футбол. Еврокубки
17.02
Севилья
Боруссия Д
23
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
10:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» хочет 200 миллионов евро за Мбаппе, Андре Силва может перебраться в «Атлетико» или «МЮ»

Свежие трансферные новости и слухи в обзоре «СЭ».

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«ПСЖ» выставил ценник за своего лидера

«ПСЖ» не продаст Кильяна Мбаппе меньше, чем за 200 миллионов евро, утверждает Le Parisien.

Данное условие вызвано в первую очередь желанием французского клуба сохранить своего лидера. В руководстве считают, что никто в мире не заплатит такую сумму из-за кризиса, который вызвала пандемия. Тем не менее ситуация с продлением контракта футболиста до сих пор остаётся неопределенной. Если парижанам не удастся договориться о новых условиях, то Мбаппе покинет клуб по завершении следующего сезона. Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt.de, оценивается в 180 миллионов евро.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 22-летний нападающий оформил хет-трик в выездной игре против «Барселоны».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» интересуются игроком «Айнтрахта»

Нападающий «Айнтрахта» и сборной Португалии Андре Силва может покинуть клуб, сообщает Sky Germany. По информации источника, игроком заинтересовались «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Последние активно обсуждали возможность приобретения футболиста во время зимнего трансферного окна. Англичане же планируют оформить сделку в летнее трансферное окно, так как активно ищут нового форварда.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел на поле 22 матча во всех турнирах, забив 19 мячей и оформив 5 голевых передач. Transfermarkt.de оценивает стоимость португальца в 37 миллионов евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» интересуется защитником «Вильярреала»

«Реал» продолжает поиски центрального защитника, в связи с возможным уходом из клуба капитана команды Серхио Рамоса. По информации Goal.com, 24-летний игрок «Вильярреала» Пау Торрес может перебраться в Мадрид в летнее трансферное окно.

Тем не менее, Королевский клуб может столкнуться с серьезной проблемой во время переговорного процесса из-за высокой стоимости футболиста. «Вильярреал» хочет за защитника 65 миллионов евро. Однако в руководстве «Реала» надеются, что хорошие отношение между клубами помогут сойтись на более низкой цене, особенно если учесть экономическую ситуацию в мире.

Кроме того, отмечается, что в шорт-листе «Реала» находится еще несколько игроков. В частности, 21-летний защитник «Браги» Давид Карму, в также 22-летний Жюль Кунде, выступающий за «Севилью».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чемпионка мира снялась топлес ради популяризации женских прыжков с трамплина
«Он косо посмотрел на меня, и я втащил ему в голову». Пьяная драка после UFC 13: как это было
Открыть континент: «Краснодар» готовится к загребскому «Динамо»
«Порту» обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов
Елисеев заявил, что приглашение Фуркада опустошит бюджет СБР
Какой же Холанд зверь! Прибил «Севилью» и установил рекорд
«Каролина» уступила в НХЛ, Свечников отдал голевую передачу
Осака обыграла Серену Уильямс и вышла в финал Australian Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь