«ПСЖ» хочет 200 миллионов евро за Мбаппе, Андре Силва может перебраться в «Атлетико» или «МЮ»
Свежие трансферные новости и слухи в обзоре «СЭ».
Свежие трансферные новости и слухи в обзоре «СЭ».
«ПСЖ» не продаст Кильяна Мбаппе меньше, чем за 200 миллионов евро, утверждает Le Parisien.
Данное условие вызвано в первую очередь желанием французского клуба сохранить своего лидера. В руководстве считают, что никто в мире не заплатит такую сумму
Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 22-летний нападающий оформил
Нападающий «Айнтрахта» и сборной Португалии Андре Силва может покинуть клуб, сообщает Sky Germany. По информации источника, игроком заинтересовались «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Последние активно обсуждали возможность приобретения футболиста во время зимнего трансферного окна. Англичане же планируют оформить сделку в летнее трансферное окно, так как активно ищут нового форварда.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел на поле 22 матча во всех турнирах, забив 19 мячей и оформив 5 голевых передач. Transfermarkt.de оценивает стоимость португальца в 37 миллионов евро.
«Реал» продолжает поиски центрального защитника, в связи с возможным уходом из клуба капитана команды Серхио Рамоса. По информации Goal.com, 24-летний игрок «Вильярреала» Пау Торрес может перебраться в Мадрид в летнее трансферное окно.
Тем не менее, Королевский клуб может столкнуться с серьезной проблемой во время переговорного процесса
Кроме того, отмечается, что в