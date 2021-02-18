УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги УЕФА с участием «Кайрата». Названа причина

«Изначально исполком в прошлом году решил изменить формат турнира и отложить старт. Однако с того момента здравоохранительные организации ввели новые меры по всей Европе. Ограничения на путешествия, касающиеся команд-участниц, создают значительные трудности при организации матчей с их участием. Два клуба уже снялись с турнира.

Исполнительный комитет УЕФА подчеркнул, что дальше откладывать старт турнира невозможно и что на первое место надо поставить здоровье и безопасность молодых футболистов.

К сожалению, сложившиеся обстоятельства не позволяют возобновить этот международный юношеский турнир. Комитет УЕФА по клубным соревнованиям и Ассоциация европейских клубов, к которым исполком обратился за консультацией, поддержали идею в исключительном порядке отменить розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в этом сезоне", — говорится в сообщении УЕФА.

Отметим, что Казахстан в Юношеской лиге УЕФА должен был представлять алматинский «Кайрат», который 2 марта в Тирасполе должен был сыграть с молдавским «Шерифом».