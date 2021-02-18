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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги УЕФА с участием «Кайрата». Названа причина

Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить дальнейший розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2020/21 из-за пандемии COVID-19 и ее влияния на проведение соревнований, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

«Изначально исполком в прошлом году решил изменить формат турнира и отложить старт. Однако с того момента здравоохранительные организации ввели новые меры по всей Европе. Ограничения на путешествия, касающиеся команд-участниц, создают значительные трудности при организации матчей с их участием. Два клуба уже снялись с турнира.

Исполнительный комитет УЕФА подчеркнул, что дальше откладывать старт турнира невозможно и что на первое место надо поставить здоровье и безопасность молодых футболистов.
К сожалению, сложившиеся обстоятельства не позволяют возобновить этот международный юношеский турнир. Комитет УЕФА по клубным соревнованиям и Ассоциация европейских клубов, к которым исполком обратился за консультацией, поддержали идею в исключительном порядке отменить розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в этом сезоне", — говорится в сообщении УЕФА.

Отметим, что Казахстан в Юношеской лиге УЕФА должен был представлять алматинский «Кайрат», который 2 марта в Тирасполе должен был сыграть с молдавским «Шерифом».

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