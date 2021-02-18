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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Киевское «Динамо» упустило победу в матче с «Брюгге»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» сыграло вничью с «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: Reuters

На 62-й минуте полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский открыл счёт. Буяльский получил пас возле штрафной, сместился к центру и на исполнение пробил в верхний угол ворот — без шансов для Миньоле. Голевую передачу отдал Василий Миколенко.

Спустя пять минут центральный защитник «Брюгге» Брандон Мехеле сравнял счёт. Руд Вормер с углового навесил во вратарскую, Мехеле высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота киевлян.

Лига Европы 2020/2021
1/16 финала, 25.02.2021, 23:00

Брюгге-Динамо К-

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Брюгге» и «Динамо» состоится 25 февраля на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге.

Динамо К
1:1
Первый тайм: 0:0
Брюгге
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