Киевское «Динамо» упустило победу в матче с «Брюгге»

На 62-й минуте полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский открыл счёт. Буяльский получил пас возле штрафной, сместился к центру и на исполнение пробил в верхний угол ворот — без шансов для Миньоле. Голевую передачу отдал Василий Миколенко.

Спустя пять минут центральный защитник «Брюгге» Брандон Мехеле сравнял счёт. Руд Вормер с углового навесил во вратарскую, Мехеле высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота киевлян.

Лига Европы 2020/2021 1/16 финала, 25.02.2021, 23:00 Брюгге - Динамо К -