«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

У «Краснодара» отличились Маркус Берг (28-я минута) и Виктор Классон (69). В составе «Динамо» дубль оформил Бруно Петкович (15-я и 54-я минуты), еще один мяч забил Айяйи Атиемвен (75).

Матч из-за повреждений пропустили футболисты российского клуба Ари, Кристиан Рамирес и Матвей Сафонов. «Краснодар» попал в число участников плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе E Лиги чемпионов с английским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном». «Динамо» победило в группе К Лиги Европы, опередив австрийский «Вольфсберг», нидерландский «Фейенорд» и российский ЦСКА (загребский клуб обыграл дома российский со счетом 3:1, а на выезде команды сыграли вничью — 0:0).

Футбол Лига Европы 2020/2021 1/16 финала, 25.02.2021, 23:00 Динамо З - Краснодар -

В январе контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций оштрафовала «Краснодар» на €15 тыс. за несвоевременное начало декабрьской игры Лиги чемпионов против «Челси», а также дисквалифицировала главного тренера Мурада Мусаева на один матч условно с испытательным сроком в один год.

Лучшим результатом «Краснодара» в Лиге Европы является попадание в число 16 лучших команд турнира. Российская команда дважды выходила в 1/8 финала турнира (2016/17 и 2018/19).