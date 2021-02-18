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22:57 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» на своем поле проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба со счетом 2:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У «Краснодара» отличились Маркус Берг (28-я минута) и Виктор Классон (69). В составе «Динамо» дубль оформил Бруно Петкович (15-я и 54-я минуты), еще один мяч забил Айяйи Атиемвен (75).

Матч из-за повреждений пропустили футболисты российского клуба Ари, Кристиан Рамирес и Матвей Сафонов. «Краснодар» попал в число участников плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе E Лиги чемпионов с английским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном». «Динамо» победило в группе К Лиги Европы, опередив австрийский «Вольфсберг», нидерландский «Фейенорд» и российский ЦСКА (загребский клуб обыграл дома российский со счетом 3:1, а на выезде команды сыграли вничью — 0:0).

Футбол

Лига Европы 2020/2021
1/16 финала, 25.02.2021, 23:00

Динамо З-Краснодар-

В январе контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций оштрафовала «Краснодар» на €15 тыс. за несвоевременное начало декабрьской игры Лиги чемпионов против «Челси», а также дисквалифицировала главного тренера Мурада Мусаева на один матч условно с испытательным сроком в один год.

Лучшим результатом «Краснодара» в Лиге Европы является попадание в число 16 лучших команд турнира. Российская команда дважды выходила в 1/8 финала турнира (2016/17 и 2018/19).

Ответная встреча пройдет в Хорватии 25 февраля.

Краснодар
2:3
Первый тайм: 0:0
Динамо З
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