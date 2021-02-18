«Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

Дублем отметился Бруну Фернандеш (27-я и 57-я минуты), по одному мячу забили Маркус Рэшфорд (64) и Дэниел Джеймс (90).

Это самая крупная выездная победа английской команды над испанской в истории еврокубков. До этого рекордом владел «Ньюкасл», в 2004 году со счетом 3:0 разгромивший на выезде «Мальорку».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gZ3My8Ju8fc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» является победителем Лиги Европы 2017 года, высшим достижением испанского клуба в турнире является выход в четвертьфинал в сезоне-1988/89, когда он назывался Кубком УЕФА.

Ответный матч пройдет в Англии 25 февраля.

Результаты других матчей игрового дня: