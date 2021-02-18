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18 февраля, источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

ТАСС, 18 февраля. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на выезде крупно обыграл испанский «Реал Сосьедад» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Источник: AP 2020

Дублем отметился Бруну Фернандеш (27-я и 57-я минуты), по одному мячу забили Маркус Рэшфорд (64) и Дэниел Джеймс (90).

Это самая крупная выездная победа английской команды над испанской в истории еврокубков. До этого рекордом владел «Ньюкасл», в 2004 году со счетом 3:0 разгромивший на выезде «Мальорку».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» является победителем Лиги Европы 2017 года, высшим достижением испанского клуба в турнире является выход в четвертьфинал в сезоне-1988/89, когда он назывался Кубком УЕФА.

Ответный матч пройдет в Англии 25 февраля.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:1;.
  • «Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия) — 0:2;.
  • «Вольфсберг» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:4;.
  • «Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды) — 4:2;.
  • «Славия» (Прага, Чехия) — «Лестер» (Англия) — 0:0;.
  • «Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 2:2;.
  • «Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия) — 4:3.
Реал Сосьедад
0:4
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
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