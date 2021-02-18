«Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы
ТАСС, 18 февраля. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на выезде крупно обыграл испанский «Реал Сосьедад» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:0.
ТАСС, 18 февраля. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на выезде крупно обыграл испанский «Реал Сосьедад» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Дублем отметился Бруну Фернандеш (27-я и 57-я минуты), по одному мячу забили Маркус Рэшфорд (64) и Дэниел Джеймс (90).
Это самая крупная выездная победа английской команды над испанской в истории еврокубков. До этого рекордом владел «Ньюкасл», в 2004 году со счетом 3:0 разгромивший на выезде «Мальорку».
«Манчестер Юнайтед» является победителем Лиги Европы 2017 года, высшим достижением испанского клуба в турнире является выход в четвертьфинал в сезоне-1988/89, когда он назывался Кубком УЕФА.
Ответный матч пройдет в Англии 25 февраля.
Результаты других матчей игрового дня: