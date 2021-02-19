«Это мы еще хорошо отделались»: Мостовой — о поражении «Краснодара»

«Мы ни разу не видели “Краснодар” до сегодняшнего дня, за исключением игры с “Локомотивом”. По тому, что я увидел сегодня, можно сказать, что “Краснодар” хорошо отделался. “Динамо” могло забить еще пару мячей. Любой их подход к воротам заканчивался моментом. Шансов у “быков” в ответной игре не особо много».

Мостовой также отметил, что отсутствие Матвея Сафонова повлияло на итоговый результат.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8-B4AueJ0nA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Обвинить Городова в третьем пропущенном мяче можно. Такое вратарь обязан брать. Я удивился, когда не увидел Матвея Сафонова в старте. Думаю, если стоял бы он, результат мог бы быть другим. Мы уже привыкли к тому, что Сафонов выручает», — добавил Мостовой.