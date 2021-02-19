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00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это мы еще хорошо отделались»: Мостовой — о поражении «Краснодара»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» назвал причины поражения «Краснодара» от загребского «Динамо» (2:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла 18 февраля в Краснодаре.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы ни разу не видели “Краснодар” до сегодняшнего дня, за исключением игры с “Локомотивом”. По тому, что я увидел сегодня, можно сказать, что “Краснодар” хорошо отделался. “Динамо” могло забить еще пару мячей. Любой их подход к воротам заканчивался моментом. Шансов у “быков” в ответной игре не особо много».

Мостовой также отметил, что отсутствие Матвея Сафонова повлияло на итоговый результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Обвинить Городова в третьем пропущенном мяче можно. Такое вратарь обязан брать. Я удивился, когда не увидел Матвея Сафонова в старте. Думаю, если стоял бы он, результат мог бы быть другим. Мы уже привыкли к тому, что Сафонов выручает», — добавил Мостовой.

Ответный матч пройдет 25 февраля в Загребе (Хорватия).

Краснодар
2:3
Первый тайм: 1:1
Динамо З
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