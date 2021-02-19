«Бенфика» сыграла дома вничью с «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
ТАСС, 19 февраля. Португальская «Бенфика» сыграла на своем поле вничью с английским «Арсеналом» со счетом 1:1 в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
ТАСС, 19 февраля. Португальская «Бенфика» сыграла на своем поле вничью с английским «Арсеналом» со счетом 1:1 в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
У хозяев на 55-й минуте с пенальти отличился Пицци, двумя минутами спустя счет сравнял Букайо Сака.
Команды сыграли друг против друга в официальном матче впервые за почти 30 лет. 6 ноября 1991 года «Бенфика» в дополнительное время обыграла «Арсенал» со счетом 3:1 во втором раунде Кубка европейских чемпионов сезона-1991/92.
Ответная встреча команд пройдет 25 февраля.
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