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01:16 (мск), источник: ТАСС

«Бенфика» сыграла дома вничью с «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 19 февраля. Португальская «Бенфика» сыграла на своем поле вничью с английским «Арсеналом» со счетом 1:1 в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

У хозяев на 55-й минуте с пенальти отличился Пицци, двумя минутами спустя счет сравнял Букайо Сака.

Команды сыграли друг против друга в официальном матче впервые за почти 30 лет. 6 ноября 1991 года «Бенфика» в дополнительное время обыграла «Арсенал» со счетом 3:1 во втором раунде Кубка европейских чемпионов сезона-1991/92.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответная встреча команд пройдет 25 февраля.

Другие матчи игрового дня:

  • «Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 3:4;.
  • «Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия) — 2:0;.
  • «Зальцбург» (Австрия) — «Вильярреал» (Испания) — 0:2;.
  • «Лилль» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:2;.
  • «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Шахтер» (Донецк, Украина) — 0:2;.
  • «Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия) — 3:3.
Бенфика
1:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
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