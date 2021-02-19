«Бенфика» сыграла дома вничью с «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Команды сыграли друг против друга в официальном матче впервые за почти 30 лет. 6 ноября 1991 года «Бенфика» в дополнительное время обыграла «Арсенал» со счетом 3:1 во втором раунде Кубка европейских чемпионов сезона-1991/92.