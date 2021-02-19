Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов

Кроме Мбаппе, на эту награду претендовали форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра.

Холанд отметился дублем и передачей в игре против «Севильи» (3:2), Салах стал автором победного мяча в ворота «Лейпцига» (2:0), а точность передач Оливейры (54%) позволила «Порту» победить «Ювентус» (2:1).