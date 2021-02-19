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9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10СКА разгромил «Спартак»
15:58 (мск), источник: Sport24

Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели по итогам половины первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. ПСЖ победил Барселону на Камп Ноу со счетом 4:1, Мбаппе забил три гола.

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Кроме Мбаппе, на эту награду претендовали форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра.

Холанд отметился дублем и передачей в игре против «Севильи» (3:2), Салах стал автором победного мяча в ворота «Лейпцига» (2:0), а точность передач Оливейры (54%) позволила «Порту» победить «Ювентус» (2:1).

Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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