УЕФА расследует инциденты на матче «Црвена Звезда» — «Милан»
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. УЕФА проведет расследование по поводу инцидентов на матче 1/16 финала Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и итальянским «Миланом».
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. УЕФА проведет расследование по поводу инцидентов на матче 1/16 финала Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и итальянским «Миланом».
Встреча в Белграде прошла 18 февраля и завершилась со счетом 2:2. Точная причина, по которой открыто расследование, не называется.
«Информация по этому поводу будет предоставлена в должное время», — говорится в сообщении.
Как сообщает АП, во время встречи в адрес шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, не выходившего на поле, с трибун неслись оскорбления, указывающие на его боснийское происхождение.