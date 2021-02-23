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22:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА расследует инциденты на матче «Црвена Звезда» — «Милан»

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. УЕФА проведет расследование по поводу инцидентов на матче 1/16 финала Лиги Европы между сербской «Црвеной Звездой» и итальянским «Миланом».

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Источник: Reuters

Встреча в Белграде прошла 18 февраля и завершилась со счетом 2:2. Точная причина, по которой открыто расследование, не называется.

«Информация по этому поводу будет предоставлена в должное время», — говорится в сообщении.

Как сообщает АП, во время встречи в адрес шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, не выходившего на поле, с трибун неслись оскорбления, указывающие на его боснийское происхождение.

Црвена Звезда
2:2
Первый тайм: 0:1
Милан
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