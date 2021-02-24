«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Левандовский забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя испанца Рауля (71). Всего в текущем сезоне поляк забил 32 гола в 31 матче в составе «Баварии».

Мусиала стал вторым в списке самых молодых игроков, которые забивали гол в плей-офф Лиги чемпионов. Рекорд по этому показателю принадлежит Бояну Кркичу, который в 2008 году отличился за испанскую «Барселону» в возрасте 17 лет и 217 дней в игре против германского «Шальке» (1:0), Мусиале в день матча с «Лацио» исполнилось 17 лет и 363 дня. Также Мусиала является самым молодым англичанином и самым молодым игроком немецкого клуба, забившим гол в матче Лиги чемпионов.