«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
ТАСС, 24 февраля. Мюнхенская «Бавария» в гостях одержала крупную победу над римским «Лацио» со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
ТАСС, 24 февраля. Мюнхенская «Бавария» в гостях одержала крупную победу над римским «Лацио» со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (9-я минута), Джамал Мусиала (24) и Лерой Сане (42), еще один мяч защитник «Лацио» Франческо Ачерби отправил в собственные ворота (47). У проигравших отличился Хоакин Корреа (49).
Левандовский забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя испанца Рауля (71). Всего в текущем сезоне поляк забил 32 гола в 31 матче в составе «Баварии».
Мусиала стал вторым в списке самых молодых игроков, которые забивали гол в
Ответная встреча пройдет 17 марта в Мюнхене.