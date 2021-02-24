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01:13 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 24 февраля. Мюнхенская «Бавария» в гостях одержала крупную победу над римским «Лацио» со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

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фотографий
9
фотографий

В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (9-я минута), Джамал Мусиала (24) и Лерой Сане (42), еще один мяч защитник «Лацио» Франческо Ачерби отправил в собственные ворота (47). У проигравших отличился Хоакин Корреа (49).

Левандовский забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя испанца Рауля (71). Всего в текущем сезоне поляк забил 32 гола в 31 матче в составе «Баварии».

Во время загрузки произошла ошибка.

Мусиала стал вторым в списке самых молодых игроков, которые забивали гол в плей-офф Лиги чемпионов. Рекорд по этому показателю принадлежит Бояну Кркичу, который в 2008 году отличился за испанскую «Барселону» в возрасте 17 лет и 217 дней в игре против германского «Шальке» (1:0), Мусиале в день матча с «Лацио» исполнилось 17 лет и 363 дня. Также Мусиала является самым молодым англичанином и самым молодым игроком немецкого клуба, забившим гол в матче Лиги чемпионов.

Ответная встреча пройдет 17 марта в Мюнхене.

Лацио
1:4
Первый тайм: 0:3
Бавария
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