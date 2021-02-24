«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало матча — в 23:00 мск.

Встречу обслужит бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Бруну Родригиш. Резервный судья — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.



Ответный матч состоится 16 марта в Манчестере (Англия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен».