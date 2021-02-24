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22:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Манчестер Сити» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало матча — в 23:00 мск.

«Боруссия» М: Зоммер, Эльведи, Закария, Гинтер, Лайнер, Крамер, Бенсебаини, Нойхаус, Хофманн, Плеа, Штиндль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Р. Диаш, Канселу, Уолкер, Родри, Фоден, Гюндоган, Б. Силва, Стерлинг, Жезус.

Встречу обслужит бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Бруну Родригиш. Резервный судья — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

Ответный матч состоится 16 марта в Манчестере (Англия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен».

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