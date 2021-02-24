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23:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аталанта» — «Реал»: Миранчук попал в число запасных

«Аталанта» проведет первый матч против «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата, Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Шутало, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Малиновский, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич.

«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Лукас Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Иско, Асенсио.

Запасные: Лунин, Альтубе, Диас, Аррибас, Бланко, Чуст, Дуро, Гутьеррес.

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