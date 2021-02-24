«Тоттенхэм» снова разгромил «Вольфсберг» и стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы

В первой встрече, которая прошла 18 февраля в Будапеште, «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 4:1. Таким образом, по сумме двух матчей английский клуб оказался сильнее с общим счетом 8:1. «Тоттенхэм» стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы.