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23:05 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» снова разгромил «Вольфсберг» и стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 24 февраля. Футболисты английского «Тоттенхэма» со счетом 4:0 дома обыграли австрийский «Вольфсберг» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

Забитыми мячами отметились Деле Алли (11-я минута), Карлос Винисиус (50, 83) и Гарет Бэйл (73).

В первой встрече, которая прошла 18 февраля в Будапеште, «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 4:1. Таким образом, по сумме двух матчей английский клуб оказался сильнее с общим счетом 8:1. «Тоттенхэм» стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы.

Обе команды попали в плей-офф Лиги Европы по итогам группового этапа турнира. «Вольфсберг» выступал в одной группе с московским ЦСКА. Встреча в Клагенфурте закончилась вничью (1:1), а в Москве победу одержал австрийский клуб (1:0).

Оставшиеся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 25 февраля. Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.

Тоттенхэм Хотспур
4:0
Первый тайм: 1:0
Вольфсбергер
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