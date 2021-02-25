«Краснодар» в Загребе проведет ответный матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Первый матч между российской и хорватской командами состоялся в Краснодаре 18 февраля, тогда гости одержали победу со счетом 3:2. В их составе два мяча забил Бруно Петкович, еще один точный удар на счету Ияйи Атимвена. У хозяев поля голами отметились шведские легионеры — Маркус Берг и Виктор Классон. Неделю назад команда из Загреба не дрогнула под давлением трибун, на которых присутствовали 9 897 зрителей, в четверг на стадионе «Максимир» болельщиков не будет — в Хорватии игры в связи с пандемией коронавируса проходят при пустых трибунах.

«Краснодару» для выхода в 1/8 финала Лиги Европы необходимо не просто обыграть загребское «Динамо», но и выполнить при этом одно из условий. Команду под руководством главного тренера Мурада Мусаева устроит либо победа в более результативной, чем домашняя, игре — 4:3, 5:4 и крупнее, либо любая победа с разницей в два и более мячей.

Если по итогам основного времени будет зафиксирован счет 3:2 в пользу «Краснодара», команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. Если они завершатся без забитых мячей, сильнейший будет выявлен в серии послематчевых пенальти.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с ТАСС после первой игры заявил, что «Краснодар» способен победить загребское «Динамо» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и выйти в 1/8 финала турнира по сумме двух встреч. «По игре “Краснодар” не уступил, даже в чем-то превосходил, — отметил собеседник агентства. — Думаю, что команде нужно немножко подтянуть игру в обороне. После первой игры ничего не закончилось, у “Краснодара” есть прекрасные шансы на победу в Хорватии и проход по сумме двух матчей».

Тренерский штаб гостей с высокой долей вероятности не сможет рассчитывать сразу на пятерых — вратаря Матвея Сафонова, защитников Сергея Петрова, Дмитрия Стоцкого и Кристиана Рамиреса, а также полузащитника Даниила Уткина. У хозяев поля из-за дисквалификации против «Краснодара» не сыграет полузащитник Бартол Франич; травма, скорее всего, не позволит выйти на поле защитнику загребцев Садегу Мохаррами.

Вне зависимости от того, кто станет победителем двухраундового противостояния, этот клуб повторит свое лучшее выступление в Лиге Европы. «Краснодар» попадал в число 16 лучших команд второго по значимости турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дважды — в сезонах 2016/17 и 2018/19. «Динамо» попадало в 1/8 финала только однажды — в сезоне-2018/19.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8-B4AueJ0nA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Краснодара» 90 минут на исправление ситуации

Главный тренер «Краснодара» на предматчевой пресс-конференции в среду назвал непозволительным большое число ошибок, которое допустили игроки его команды. «У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию. Ожидаем сложного матча и сделаем все, чтобы результат завтра был другой», — отметил Мусаев.

Специалист признал, что начало года получилось для его команды непростым. На прошлой неделе краснодарцы не только проиграли загребскому «Динамо», но и вылетели из розыгрыша Бетсити Кубка России, потерпев домашнее поражение от «Сочи» (1:2). «Пока у нас есть шансы пройти дальше в Лиге Европы. Начало [года] получилось сложным, но и соперники были непростые; думаю, какой-то одной причины [двух поражений подряд] нет, их — целый комплекс», — подчеркнул Мусаев.

На вопрос о том, рассматривает ли главный тренер возможность замены вратаря Евгения Городова, который допустил результативные ошибки в игре с загребским «Динамо», специалист высказался в поддержку голкипера.

«Неправильно, когда вину перекладываем на одного человека. Не хотел бы, чтобы такие разговоры велись. Тот же Евгений раньше много выручал нашу команду», — отметил наставник краснодарцев.

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич, в свою очередь, назвал хорошими шансы команды на выход в 1/8 финала Лиги Европы. «Это будет важный для нас матч, мы должны подтвердить результат первой игры. Не думаем, что “Краснодар” будет играть все время очень агрессивно; уверен, что команда не изменит стиль игры», — заявил специалист, слова которого приводит Sport.hr.