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01:45 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» в меньшинстве проиграла «Реалу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 25 февраля. Итальянский футбольный клуб «Аталанта» на своем поле проиграл испанскому «Реалу» со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. На 17-й минуте полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер получил красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол. Это удаление стало самым быстрым для итальянских клубов в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Риккардо Монтоливо, который, выступая за «Милан», в 2013 году в матче с нидерландским «Аяксом» был удален на 22-й минуте.

Соперник «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов получает 15-ю красную карточку. По этому показателю мадридская команда делит первое место с «Барселоной».

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. Нападающий итальянской команды Йосип Иличич вышел на поле на 56-й минуте вместо Луиса Муриэля, однако на 86-й минуте был заменен на Руслана Малиновского.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем игроке молодежной команды «Аталанты» Вилли Брасиано Та Би, который скончался накануне в возрасте 21 года.

Ответный матч запланирован на 16 марта в Мадриде.

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Аталанта
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
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