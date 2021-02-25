«Аталанта» в меньшинстве проиграла «Реалу» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
ТАСС, 25 февраля. Итальянский футбольный клуб «Аталанта» на своем поле проиграл испанскому «Реалу» со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ТАСС, 25 февраля. Итальянский футбольный клуб «Аталанта» на своем поле проиграл испанскому «Реалу» со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. На 17-й минуте полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер получил красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол. Это удаление стало самым быстрым для итальянских клубов в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Риккардо Монтоливо, который, выступая за «Милан», в 2013 году в матче с нидерландским «Аяксом» был удален на 22-й минуте.
Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. Нападающий итальянской команды Йосип Иличич вышел на поле на 56-й минуте вместо Луиса Муриэля, однако на 86-й минуте был заменен на Руслана Малиновского.
Матч начался с минуты молчания в память о бывшем игроке молодежной команды «Аталанты» Вилли Брасиано Та Би, который скончался накануне в возрасте 21 года.
Ответный матч запланирован на 16 марта в Мадриде.