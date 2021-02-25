Кто-нибудь вообще сможет обыграть Гвардиолу в этом году? «Сити» раскатал «Боруссию» в Лиге чемпионов

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«Манчестер Сити» очень уверенно начал плей-офф Лиги чемпионов. На классе разобрался с «Боруссией» Менхенгладбах и продлил свою потрясающую беспроигрышную серию.

Большую часть первого тайма «Боруссия» успешно отбивалась от многочисленных атак «Сити». Номинальные хозяева справлялись и с прострелами, и с проникающими передачами «горожан», и даже с дриблингом Стерлинга в штрафной с заявкой на пенальти.

Однако почему-то немецкий клуб не смог ничего противопоставить низкорослому Бернарду Силве на втором этаже. После шикарной подачи Жоау Канселу португалец нырнул за спину защитникам и спокойно отправил мяч головой в ворота.

До перерыва казалось, будто команда Гвардиолы не бьется в плей-офф Лиги чемпионов, а тренируется со спарринг-партнером. Настырному давлению гостей Гладбах не смог противопоставить даже редкие вылазки к чужим воротам — контратаки хозяев, как правило, прерывались на второй-третьей передаче. Поэтому большую часть первой половины игры немцам приходилось окапываться у своей штрафной. Итог — ужасная статистика: 39% владения мячом и 0 ударов.

В начале второго тайма хозяева, наконец, задвигались и даже немного поправили статистику — Плеа нанес первый удар: пяткой он едва не угодив в дальний угол. Тем не менее вскоре англичане сбили спесь немцев, воспользовавшись уже проверенной схемой: Канселу навесил, а Силва откликнулся на подачу. Только на этот раз португалец не ударил, а сделал скидку на Жезуса. Впрочем, итог все равно был тот же.

Оставшееся время матча гости провели в эконом-режиме и без проблем сумели сохранить очень комфортную разницу в счете.

В 2021 году команда Гвардиолы по-прежнему непобедима. В последний раз «Сити» проигрывал «Тоттенхэму» в ноябре 2020-го. С тех пор «горожане» провели во всех турнирах 26 матчей без поражений. При этом уже в 19-й игре подряд англичане выигрывают.

Более того, за всю серию «Сити» пропустил всего 7 голов, а в Лиге чемпионов забить англичанам смог только «Порту». И то, всего лишь один мяч.