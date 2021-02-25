Кто-нибудь вообще сможет обыграть Гвардиолу в этом году? «Сити» раскатал «Боруссию» в Лиге чемпионов
С этой парой уже все ясно.
С этой парой уже все ясно.
«Манчестер Сити» очень уверенно начал
Большую часть первого тайма «Боруссия» успешно отбивалась от многочисленных атак «Сити». Номинальные хозяева справлялись и с прострелами, и с проникающими передачами «горожан», и даже с дриблингом Стерлинга в штрафной с заявкой на пенальти.
Однако
До перерыва казалось, будто команда Гвардиолы не бьется в
В начале второго тайма хозяева, наконец, задвигались и даже немного поправили статистику — Плеа нанес первый удар: пяткой он едва не угодив в дальний угол. Тем не менее вскоре англичане сбили спесь немцев, воспользовавшись уже проверенной схемой: Канселу навесил, а Силва откликнулся на подачу. Только на этот раз португалец не ударил, а сделал скидку на Жезуса. Впрочем, итог все равно был тот же.
Оставшееся время матча гости провели в
В 2021 году команда Гвардиолы
Более того, за всю серию «Сити» пропустил всего 7 голов, а в Лиге чемпионов забить англичанам смог только «Порту». И то, всего лишь один мяч.
Очевидно, что ответный матч — теперь формальность. С трудом верится, что «Боруссия» сможет забить в Манчестере три гола. Впрочем, и «Сити» не стоит рассматривать только в качестве будущего четвертьфиналиста. Команде Гвардиолы в такой форме вполне по силам всерьез побороться за победу в ЛЧ.