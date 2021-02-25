Тренер «Аталанты» раскритиковал судейство в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»

«Реал» на выезде обыграл «Аталанту» со счетом 1:0. Фройлер получил красную карточку на 17-й минуте за лишение соперника явной возможности забить гол.
«Игра была испорчена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, урегулировали правила игры рукой. Теперь появился соблазн устранить любую форму контакта в футболе, и это самоубийство для спорта», — заявил Гасперини.
«Меня только что дисквалифицировали за то, что я сказал что-то в чемпионате Италии, и если я скажу о чем-то сейчас, то УЕФА дисквалифицирует меня на месяц, — добавил он. — Но это футбольное самоубийство. У нас не может быть судей, которые никогда не играли в футбол и не различают отбор и фол. Если они не видят разницы, то, честно говоря, им следует найти другую работу».
Нападающий итальянской команды Йосип Иличич вышел на поле на 56-й минуте вместо Луиса Муриэля, однако на 86-й минуте был заменен на Руслана Малиновского. «Оставалось всего четыре минуты до конца встречи, я хотел укрепить оборону, но, к сожалению, мы пропустили через несколько секунд после замены», — отметил Гасперини.
Ответный матч запланирован на 16 марта в Мадриде.