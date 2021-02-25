Тренер «Аталанты» раскритиковал судейство в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»

«Меня только что дисквалифицировали за то, что я сказал что-то в чемпионате Италии, и если я скажу о чем-то сейчас, то УЕФА дисквалифицирует меня на месяц, — добавил он. — Но это футбольное самоубийство. У нас не может быть судей, которые никогда не играли в футбол и не различают отбор и фол. Если они не видят разницы, то, честно говоря, им следует найти другую работу».