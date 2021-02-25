Белорусские арбитры рассудят матч Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Молде»
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня состоятся 15 ответных поединков 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня состоятся 15 ответных поединков 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч между немецким «Хоффенхаймом» и норвежским «Молде» рассудит белорусская бригада арбитров, которую возглавит Алексей Кульбаков. Его ассистентами будут белорусы Дмитрий Жук и Олег Маслянко, четвертый рефери — россиянин Владимир Москалев. Первая встреча этих соперников, состоявшаяся неделю назад в испанском Вильярреале, завершилась боевой ничьей — 3:3.
Первым в 1/8 финала Лиги Европы вышел английский «Тоттенхэм» из Лондона, дважды разгромивший австрийский «Вольфсберг» — 4:1 (в гостях) и 4:0 (дома). Остальные участники второго раунда