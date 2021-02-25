Белорусские арбитры рассудят матч Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Молде»

Матч между немецким «Хоффенхаймом» и норвежским «Молде» рассудит белорусская бригада арбитров, которую возглавит Алексей Кульбаков. Его ассистентами будут белорусы Дмитрий Жук и Олег Маслянко, четвертый рефери — россиянин Владимир Москалев. Первая встреча этих соперников, состоявшаяся неделю назад в испанском Вильярреале, завершилась боевой ничьей — 3:3.