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25 февраля, источник: ТАСС

«Арсенал» обыграл «Бенфику» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 25 февраля. Английский «Арсенал» обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 3:2 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Из-за ограничений на перемещения между странами в связи с распространением коронавирусной инфекции матч проходил в греческом Пирее.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей мячи забили Пьер-Эмерик Обамеянг (21-я и 87-я минуты) и Киран Тирни (67). У португальской команды отличились Диогу Гонсалвеш (43) и Рафа Силва (61).

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Номинальным хозяином матча был «Арсенал». Первый матч, прошедший в Риме, завершился со счетом 1:1.

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 26 февраля в Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.

В другом матче нидерландский «Аякс» обыграл французский «Лилль» со счетом 2:1 и вышел в следующую стадию (первый матч — 2:1), испанский «Вилярреал» прошел австрийский «Зальцбург» (2:0; 2:1), испанская «Гранада» — итальянский «Наполи» (2:0; 1:2), шотландский «Рейнджерс» — бельгийский «Антверпен» (4:3; 5:2), норвежский «Мольде» — германский «Хоффенхайм» (3:3; 2:0), украинский «Шахтер» — «Маккаби» из Тель-Авива (2:0; 1:0).

Арсенал
3:2
Первый тайм: 1:1
Бенфика
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