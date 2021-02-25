«Арсенал» обыграл «Бенфику» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 25 февраля. Английский «Арсенал» обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 3:2 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Из-за ограничений на перемещения между странами в связи с распространением коронавирусной инфекции матч проходил в греческом Пирее.