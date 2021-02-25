«Арсенал» обыграл «Бенфику» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
ТАСС, 25 февраля. Английский «Арсенал» обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 3:2 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу.
ТАСС, 25 февраля. Английский «Арсенал» обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 3:2 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу.
В составе победителей мячи забили
Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 26 февраля в Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, ответные — 18 марта.
В другом матче нидерландский «Аякс» обыграл французский «Лилль» со счетом 2:1 и вышел в следующую стадию (первый матч — 2:1), испанский «Вилярреал» прошел австрийский «Зальцбург» (2:0; 2:1), испанская «Гранада» — итальянский «Наполи» (2:0; 1:2), шотландский «Рейнджерс» — бельгийский «Антверпен» (4:3; 5:2), норвежский «Мольде» — германский «Хоффенхайм» (3:3; 2:0), украинский «Шахтер» — «Маккаби» из